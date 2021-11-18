Путевку на море, приставку и новенький планшет: лайфхаки от ростовских мам, как устроить волшебство и вручить то, что по карману

Главный зимний волшебник отмечает день рождения, а ростовские родители уж готовятся к его приходу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждый год дети с трепетом ждут Новый год. Праздник бенгальских огней, нарядной елки, сверкающих гирлянд, подарков. А еще это день, когда приходит тот самый седовласый волшебник, исполняющий заветные желания.

Сегодня главный сказочный дедушка страны отмечает свой день рождения.

Журналист «КП – Ростов–на–Дону» пообщалась с ростовскими мамами, чтобы узнать, верят ли их дети в Деда Мороза и какие подарки ждут от него под елочкой.

ЗАПРОСЫ ЧАДА РАСТУТ С КАЖДЫМ ГОДОМ

- Мои дети верят в деда мороза, - рассказывает многодетная мама Наталия. - Сыну сейчас - шесть, младшей дочке почти четыре года, ну а старшей - 14 лет, и она просто поддерживает сказочную атмосферу, иногда даже помогает им составить письма.

По словам ростовчанки, изначально запросы у малышей чуть не астрономические и, конечно, не по карману многодетным родителям.

- Поэтому каждый год мы объясняем, что если Дед Мороз подарит супердорогой подарок, то другие дети останутся ни с чем, - улыбается опытная мама. - В этом году вот сынок попросил плейстейшн. Мы с мужем напомнили ему, что тогда полмира останется без подарков, а Дед Мороз окажется в полуобморочном состоянии от стоимости такой «хотелки». Я, конечно, понимаю, что по мере взросления чада растут и запросы, от этого никуда не денешься. Но Новый год не для грандиозных подарков, а вот юбилей - самое то.

Детишки ждут не только традиционного фото, но и подарков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПО СЛЕДАМ ДЕДА МОРОЗА

- Сыну уже пять лет. Где-то с трех начал понимать, что Дед Мороз — это добрый новогодний волшебник, который дарит ему подарки, - делится другая ростовчанка Валерия. - Когда Тема был совсем маленький я сама выбирала, что дарить. Ну, а когда он стал постарше, уже вместе составляли настоящее письмо с пожеланиями.

В прошлом году вот устроила мини-представление «по следам Деда Мороза». Из обычного картона вырезала форму большой мужской стопы, положила на пол, присыпала мукой, а затем убрала трафарет, чтобы осталась только очертание. Сделала целую дорожку из следов к праздничной елке, под которой сына уже, естественно, ждал подарок.

А еще утром первого января даже специально открыла окно, чтобы создалось ощущение, что сказочный дедуля вот-вот ушел. Сынок был просто в восторге от того, что «Мороз» лично пришел к нему в гости, чтобы оставить подарок.

ПОПРОСИЛА ПОЕЗДКУ НА МОРЕ

- Примерно с трех лет моя Милана пишет письма Деду Морозу, но запросы год за годом становятся все масштабнее, - жалуется молодая мама Марина. - По началу это были игрушки по мотивам любимых мультфильмов: куклы там всякие или билеты в цирк. А два года назад, когда малышке было всего пять лет, она попросила у Деда Мороза поездку на море. Но в шесть - уже пришла заявка на телефон! На самом деле наша Милана очень о многом мечтает, за этими желаниями и не уследишь. Вот бы еще Дедушке Морозу зарабатывать на все ее «хочу».

«МОЖЕТ И МНЕ ПИСЬМО НАПИСАТЬ?»

- Степе всего три года, и в прошлом году я попыталась погрузить его в новогоднюю атмосферу, даже купила в канцелярском магазине шаблон письма Деду Морозу, - делится мама сынишки Анастасия. - Тогда он пожелал фигурку Халка. Но, если честно, когда ее подарили, малышу было без разницы, кто именно это сделал - волшебный дедуля или мама с папой.

А вот у моей младшей сестры совсем по-другому. Сейчас Ульяне уже восемь лет, и примерно с четырех она вполне осознанно пишет письма с пожеланиями. В этом году она мечтает получить в подарок от Дедушки Мороза собственный планшет. А я вот думаю, глядя на нее, может тоже письмо написать: вдруг повезет?

Сегодня главный сказочный дедушка страны отмечает свой день рождения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вместо стишка поют песни из TikTok, а в подарок получают новенький смартфон»: В день рождения Деда Мороза расспросили о современных детях и их желаниях

Традиция поздравлять отечественного Санту появилась всего 16 лет назад. Считается, что такая дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день на родине Деда Мороза - в Великом Устюге - наступают настоящие зимние холода. (подробности)