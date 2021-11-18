«Вместо стишка поют песни из TikTok, а в подарок получают новенький смартфон»: В день рождения Деда Мороза расспросили о современных детях и их желаниях

Молодой человек примерил на себя образ зимнего волшебника. Фото: Бутынко Сергей

18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза - волшебника с длинной бородой, исполняющего самые заветные детские желания. Именно с его образом ассоциируется новогодняя атмосфера, пропитанная запахом свежей ели, имбирного печенья и сочных мандаринов.

Традиция поздравлять отечественного Санту появилась всего 16 лет назад. Считается, что такая дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день на родине Деда Мороза - в Великом Устюге - наступают настоящие зимние холода.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с 17-летним аниматором Сергеем Бутынко, который уже второй год подряд планирует перевоплощаться в главного зимнего волшебника страны. Парень рассказал о тяготах работы, современных детях и новогоднем чуде.

Парень уверен, что лет 20 будет в профессии. Фото: Бутынко Сергей

«НАРЯД - НАСТОЯЩИЙ СКАФАНДР»

- Два года назад, когда мне было 15 лет, я решил устроиться аниматором в агентство, подрабатывал в свободное от учебы время, ну а уже на зимних праздниках впервые вышел на смену в статусе Деда Мороза, - рассказывает Сергей. - Мне вообще очень нравится вся эта атмосфера веселья и праздника. Ну, и конечно же, радует достойная зарплата. Новогодние заказы начинаются примерно с 10 декабря и длятся вплоть до 14 января. В этот период работаем и в домах, и в детских центрах, и на улицах, и на праздничных елках.

За одно такое 30-минутное поздравление получается выручить около 1000 рублей, а их в день выходит 5-7 не меньше, - говорит ростовский волшебник. - Вот и считайте: неплохая такая прибыль. Только вот наряд Деда Мороза — это самый настоящий скафандр: халат, борода, усы, парик, шапка, перчатки, посох и праздничный мешок. Дышать очень сложно, но зато даже в самые лютые холода не замерзнешь.

К счастью, хотя бы маску нам со Снегурочкой носить не надо. Но, если к костюму добавится и она, точно задохнемся. Но при этом другие ковидные правила хочешь не хочешь, а соблюдать приходится. Ребята, которым уже есть 18 лет, делают прививку или регулярно сдают ПЦР тесты. А еще у каждого аниматора в обязательном порядке должна быть санитарная книжка, ее можно получить уже в 14 лет. Администрация агентства строго за этим следит, ведь мы постоянно работаем с людьми.

СЛУШАЕМ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, КАК НАЙТИ ПОДХОД К РЕБЕНКУ

- Программа всегда стандартная: переодеваемся в костюмы, садимся в рабочее авто и вперед - навстречу приключениям. Перед тем, как зайти в квартиру, заранее звоним родителям, чтобы те предупредили чадо, что сейчас придет Дед Мороз. А еще просим вынести к подъезду письма, подарки, ну и конечно же, слушаем полезные советы о том, как найти подход к ребенку.

И вот, когда все уже готово, включаем колонку с праздничной музыкой, громко стучимся в дверь, приговаривая «Хо-хо-хо, к вам спешит Дед Мороз, скорее открывайте!» Естественно, в этот момент мы со Снегурочкой на позитиве. Ну а как еще? Атмосфера волшебства должна обязательно передаваться ребенку.

Первым делом спрашиваем: где стоит его нарядная елка, поскольку чаще всего именно там и происходит главная часть праздника.

Теперь дело за главным - доказать малышу, что ты тот самый белобородый волшебник, которому он отправлял письмо. В ход идут шутки-прибаутки в духе «Шуба, шапка, красный нос, вот встречайте – Дед Мороз». Эти несложные рифмы помогают наладить первый контакт с ребенком. Ну, а дальше развлекаем играми и плясками.

Парень рассказал, о современных детях и новогоднем чуде. Фото: Бутынко Сергей

ХИТЫ ДАНИ МИЛОХИНА И ОЛЬГИ БУЗОВОЙ

И, наконец, наступает момент, когда малышу нужно показать все свои таланты. И, если раньше дети рассказывали стишки, то теперь чаще всего поют Дедушке Морозу песни из Тиктока. Чадо может не знать новогоднюю песенку про елочку или четверостишие про снег, но зато с легкостью исполнит вам хит Дани Милохина «Дико тусим» или трек «Мандаринка» Давы и Ольги Бузовой. Новое поколение - новые причуды.

Ну а когда концертная программа по мотивам Тиктока заканчивается, надо бы и подарок вручить. И тут запросы у всех разные. Есть стандартные - куклы, машинки или набора Лего, а есть и те, что по стоимости сравнятся с хорошеньким ювелирным изделием. Как-то раз дарили 15-летней девочке последнюю модель Iphone, а семилетнему школьнику достался крутой X-box.

Казалось, после таких презентов удивить мою бороду будет сложно. Но где-то в середине новогоднего часа пришел необычный заказ. Какая-то дама решила организовать поздравления с анимацией для своей 35-летней подруги. Понятное дело, что стишок она нам не рассказывала, но повеселиться и станцевать успели.

Вообще ни капли не жалею, что попал в этот бизнес. Думаю, задержусь в нем лет на 20 точно, поскольку впереди есть планы открыть собственный детский центр.

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