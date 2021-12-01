Кому духи, а мне ДНК-тест: ростовчане рассказали, какие подарки хотят увидеть под елочкой

Тут уже и Деду Морозу готов писать, и золотую рыбку из пруда выловить, лишь бы то, о чем мечтал, обязательно сбылось Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Каждый декабрь наравне с детьми мы составляем те самые списки самых долгожданных подарков. Кому - робот-пылесос, кому поездка в дальние страны, ну а кому-то и праздничного стола хватает, ведь бюджеты всегда разные. А некоторым - впору Деду Морозу писать или золотую рыбку из пруда вылавливать - лишь бы то, о чем мечтал, обязательно сбылось.

И если малыши не особо озадачены стоимостью новогоднего чуда, то взрослым еще надо свести дебет с кредитом. Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону пообщалась с ростовчанами, чтобы узнать, о каких подарках под елочку они мечтают, и сколько все это будет стоить.

ЗАРАБАТЫВАТЬ МИЛЛИОНЫ И ЛЕЖАТЬ В ГАМАКЕ

- На этот Новый год я очень бы хотела получить путевку в Дубай, - рассказывает ростовчанка Марина Дмитрова. - Лежала бы в удобном гамаке в компании солнцезащитного крема, коктейля и книжечки по типу «Как зарабатывать миллионы». Вот она, мечта! На днях даже решила прицениться. Но на этот раз сайт туроператора вызывал у меня больше слез, чем хорошенькая мелодрама. Шесть ночей на двоих в трех звездах выходят порядка 117 тысяч рублей. Видимо, пока суровая реальность позволяет только путешествие по Google-картам. Ну ничего, в следующем году обязательно дорвусь!

- На этот Новый год я очень хочу купить статичную вебкамеру со штативом, чтобы снимать своих попугаев, а потом выкладывать ролики в тик-ток, - делится дизайнер Виктория Лобко. - У меня целых три пернатых, и порой они вытворяют что-то очень смешное. Вот только поймать этот момент не всегда получается. Вот, думаю, побаловать себя на праздники. Тем более, что весь год я была хорошей девочкой, работала почти без выходных, а значит - могу попросить у Дедушки Мороза подарок за 10 тысяч рублей. Думаю, инвестиция - оправдана: вдруг потом я стану популярным блогером. И тогда, можно сказать, это минимальный вклад.

Пообщались с жителями донской столицы, чтобы узнать, о каких подарках под елочку они мечтают, и сколько все это будет стоить. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПАРУ ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК И ТЕПЛУЮ ПИЖАМУ

- Многие ровесницы в этом году шлют запросы во вселенную, чтобы получить очередную сумку, новенький гаджет, ну или там духи какие-нибудь, а я вот хочу сделать расширенный ДНК тест, - говорит ростовчанка Анна Бескровная. - Понимаю, звучит весьма необычно, но это реально очень интересная вещь. Можно узнать о рисках заболеваний, способностях и характере, и даже о происхождении самых далеких предков.

Правда удовольствие это не из дешевых, каждый пункт такого исследования стоит аж восемь тысяч рублей, для бедного студента - просто огромные деньги. Пока решила копить, ну а там может, и добрый Дедушка Мороз подкинет пару тысяч.

Но есть в преддверии Нового года и другие весьма необычные запросы.

- Пока одни друзья хотят сменить сотую модель смартфона, я мечтаю получить под елочку снаряжение для альпинизма, - мечтает студент Даниил Смирнов. - Минимальный комплект стоит около 30 тысяч рублей, ну а хорошенький - и все 50 тысяч. Эти цифры режут без ножа! Ну, а если серьезно, то сейчас не до роскоши. Вот-вот перееду на квартиру, и кажется, единственными презентами в этому году будут швабры, веники и прочие радости семейно-бытовых закупок. А значит никакой праздничной атмосферы.

Каждый декабрь наравне с детьми мы составляем те самые списки самых долгожданных подарков. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На этот Новый год я что-то разошлась, хочу и электронные часы за 40 тысяч, и духи селективные за "десяточку", - признается еще одна ростовчанка Елизавета Осипова. - Но на такие "хотелки" зарплаты воспитателя детского сада вряд ли хватит. Поэтому достала оставшуюся с прошлого дня рождения губозакатывающую машинку и пересмотрела планы.

В итоге, бюджета хватит лишь на пару елочных игрушек по скидке, да на теплую пижаму. Уже представляю, как проведу в ней все праздники, поедая на перегонки остатки оливье.

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