Каждый Новый год ростовчане наряжают елку, которой около 100 лет

Когда-то эту елку наряжала прабабушка Маргариты. Фото: КАКАСЬЕВА Александра. Фото: Личный архив героя публикации

Из поколения в поколение в семье ростовчанки Маргариты Поповой есть прекрасная традиция – наряжать елку, но не простую, а с богатой историей!

Миниатюрную искусственную красавицу сначала украшала прабабушка, потом бабушка, после мама, ну а теперь и сама Маргарита. Девушка признается, что очень хочет передать эту эстафету своим будущим детям.

Первые игрушки. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

"ПУСТЬ РЖАВЕНЬКАЯ И ВЫЦВЕТШАЯ, НО ТАКАЯ РОДНАЯ!"

- Моя прабабушка Тома родилась в 1925 году, - рассказывает ростовчанка. - Даже будучи малышкой, она отчетливо запомнила, как в их доме впервые появилась эта елка-малютка. Из года в год родители бабули заботливо доставали ель из картонной коробки, а затем всей семьей принимались ее украшать.

Даже, когда в 1947-м Тома вышла замуж за прадедушку Вову, традиция наряжать нашу новогоднюю красавицу осталась. А со временем дедуля даже сделал своими руками чугунную подставку, чтобы «зеленая» была более устойчивой и не падала от веса украшений.

Маленькая Маргарита вместе с прабабушкой. Фото: Личный архив героя публикации

- Если посчитать, то дочка уже четвертое поколение семьи, которое наряжает нашу историческую елку, - рассказывает мама девушки, Лилия Кащенко. — Это уже не просто символ Нового года, а самая настоящая реликвия. Да, пусть где-то ржавенькая, выцветшая, но такая родная! Специально не реставрируем, чтобы оставить частичку памяти в оригинальном виде. Эту малютку наряжаем при любых обстоятельствах. Игрушки к ней, кстати, покупались постепенно, каждое поколение добавляло что-то свое.

Теперь эта елочка - семейная реликвия. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

НА ОДНОМ ДЕРЕВЕ - РЕЗИНОВЫЕ ФРУКТЫ, КОСМОНАВТ И САНТА-КЛАУС

- Это действительно так, - соглашается Маргарита. - В прошлом году во Франции купила в коллекцию маленькие деревянные фигурки по мотивам новогодних сюжетов. Здесь и причудливые Санта-Клаусы, и снеговики, и ангелочки. Теперь есть целое разнообразие украшений разных годов. Старинные стеклянные миниатюрки по мотивам сказки о царе Салтане, лиричный Арлекино, космонавт, фигурки деда Мороза и Снегурочки, точные копии советских шаров в мини-формате, и еще - резиновые овощи и фрукты из 70-х.

Елке скоро исполнится сто лет. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

- До того, как я вышла замуж и переехала, каждый год мы с мамой наряжали бабулину елку примерно в начале декабре, - продолжает девушка. - Кстати, сегодня просто исторический момент, ведь наша зимняя красавица впервые покинула пределы отчего дома. На минуточку, с 1930 года ее оттуда никто не вывозил. Но в этом году мы с мужем забрали елку, чтобы нарядить уже в своей квартире.

Я буду обязательно передавать эту традицию будущим детям, а те, надеюсь, своим. Ведь должно быть то, что всех нас объединяет. Мы с годами меняемся, порой, отдаляемся друг друга, не понимаем. А эта елка, как огонь, притягивает каждого члена семьи, и заставляет задуматься о своих предках и близости друг с другом.

Некоторые игрушки ровесники зеленой красавицы. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

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