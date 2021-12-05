Нескучная елка для Нового года: ростовский дизайнер рассказала, как сделать праздник запоминающимся

Главное - чтобы праздник запомнился. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для многих Новый год ассоциируется с запахом мандаринов, имбирного печенья с молоком, килограммом другим салата "Оливье", красивой ТВ-сказкой "Ирония судьбы", салютом, и, конечно же, долгожданной елкой.

Буквально за месяц до праздника в городе начинаются самые настоящие состязания на скорость. Те, кто выбежал пораньше, в награду получат богатый ассортимент хвойной продукции, разнообразие игрушек и мишуру по скидке. Ну, а некоторым, придется обойтись прошлогодними запасами и креативом.

Ростовский дизайнер Виктория Лобко рассказала журналисту "КП - Ростов-на-Дону", как превратить новогоднюю елку в самый настоящий арт-объект.

А вот такая "ель" поместится не в каждой квартире. Фото: Евгения ГУСЕВА

"А ЧТО, ЕСЛИ ЕЛКУ - ПОД ПОТОЛОК?"

- В 2004 под новый год свекр привез нам в квартиру пышную метровую сосну, только вот ставить ее было некуда, - рассказывает дизайнер. - Но от такого подарочка уже вряд ли откажешься, тем более что дочка уже давно мечтала о настоящей зеленой красавице. Тогда я подумала: надо установить ее в какое-нибудь интересное место, но так, чтобы под ногами не мешалась.

На тот момент мы жили в дореволюционном доме. Сами комнаты в квартирах хоть и маленькие, зато потолки - аж под три метра. В зале даже сохранилась гипсовая конструкция под старинную люстру, а из нее торчал большой железный крюк. И мне в голову сразу пришла идея: а что, если подвесить на него елку? Так-то она точно никому мешать не будет!

Но одна с такой задачей я бы явно не справилась, пришлось просить Димку из соседнего подъезда прийти на выручку.

ДОРОГОЙ СОСЕД И СТРЕМЯНКА

- Сначала подрезали ствол почти под корень, затем шуруповертом сделали в нем круглое отверстие по горизонтали. В получившуюся дырку протянули толстую веревку и сделали петлю. Теперь надо было это как-то установить. Загоревшийся сумасшедшей идей Димон побежал за стремянкой. Через каких-то полчаса дорогой сосед умудрился подцепить сосну под потолок.

Если честно, я даже сама не до конца была уверена, что получится. Но это был еще не конец, ведь какая елка без гирлянды и игрушек? Сначала я сама обмотала новогоднюю красавицу лентой из гирлянд, а потом Димон подсоединил ее к проводам от люстры. Пожалуй, это была самая сложная часть.

Уж не знаю, что он там шаманил, но все заработало!

Фантазируйте! Фото: Виктория ДУДИНА

"НАСТОЯЩИЙ ФУРОР!"

- Когда все технические моменты были пройдены, любимый сосед получил долгожданный сорокаградусный подарочек, а я принялась наряжать зеленую красотку разными игрушками. Система в целом такая же, даже звезду получилось прицепить. Когда все было готово выключили свет и зажгли гирлянды. Выглядело очень нестандартно, все гости и соседи не могли поверить своим глазам.

Разве что свекр очень расстроился. Помню пришел как-то в гости, увидел это, и на секунду дар речи потерял: мол, зачем же ты так над сосной поиздевалась. Но обидеть художника может каждый.

Кстати, елка провисела под потолком около месяца. Правда, уже под конец января иголки с нее стали обсыпаться со стремительной скоростью. Причем, иногда прямо кому-нибудь в тарелку. Но все это мелочи, ведь эффект был действительно крутой.

К сожалению, тогда под рукой не было модного смартфона. Думаю, если бы я выложила фото в социальные сети, то это взывало бы фурор!

ИЗ ВЕШАЛОК, ШВАБР И ТУАЛЕТНЫХ ЕРШИКОВ

- А около двух лет назад я работала преподавателем в ростовском университете, на факультете дизайна. Перед новогодними праздниками среди студентов первого курса проходил конкурс «Арт-елка». Нужно было сделать и саму ель, и игрушки из подручных средств. Каких только там не было! Из вешалок, швабр и даже унитазных ершиков. Все, что в доме плохо лежало, тут же становилось объектом для искусства.

Ближе к 25 декабря студенты выставляли свои работы в главном зале. Там же была даже новогодняя программа с фуршетом и сценками. Ну а после, как и обещали, провели настоящий просмотр.

За каждую работу оценки выставляли в зачетку. А лучшие экземпляры отправляли на городской конкурс - в Публичную библиотеку.

К делу нужно подойти с креативом. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЕСТЬ ЕЩЕ ЛЮСТРЫ И СТРЕМЯНКА

- На самом деле, елку можно сделать из чего угодно, главное задать конусную форму объекту, а вот чем его наполнять - это ваша воля и фантазия. Отлично подойдут зеленые пластиковые бутылки, они очень хорошо режутся на мелкие полоски, а значит - может выйти неплохая имитация иголок.

Еще одним вариантом может стать елка из новогодних игрушек. Для этого необходимо подвязать к люстре ленты разного размера в форме конуса, а затем на концы закрепить елочные шары. Для того, чтобы объект смотрелся гармонично, лучше использовать украшения из одной коллекции.

Если же у вас нет времени на кропотливую работу, то в ход могут пойти бытовые вещи. Например, стремянка. В развернутом виде она напоминает треугольник. Вот и привяжите к верхушке тонкую веревку, а затем обматывайте изделие до середины ножек. Периодически можно продевать веревку во внутрь, чтобы сделать перекрестные линии. Точно таким же способом обмотайте вокруг и гирлянду.

Затем по бокам и в середину можно закреплять елочные игрушки. Помните, главное — это ваше желание и креатив.

А кому-то и по старинке хорошо. Фото: Влад КОМЯКОВ

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