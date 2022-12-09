Больше 1300 обманутых дольщиков восстановят в правах в Ростовской области в 2023 году

Восстановить права необходимо по 26 многоквартирным домам. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области в 2023 году больше 1300 обманутых дольщиков восстановят в правах. О реализации мероприятий по правам граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков рассказал заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев.

В ходе заседания межведомственной комиссии участники обсудили результаты работы за текущий год. Так, в области в соответствии с региональным планом-графиком необходимо было обеспечить права обманутых дольщиков 29 многоквартирных домов по 1344 договорам долевого участия. Также вопрос фактически решен по 36 многоквартирным домам в Ростове, Азове, Каменске-Шахтинском, Батайске, Таганроге, Аксайском районе, Миллерово и Новочеркасске.

Так, в следующем году в Ростовской области необходимо восстановить права еще 1334 обманутых дольщиков по 26 многоквартирным домам. Из них 13 — в рамках механизмов федерального Фонда развития территорий. В 2023 году планируется достроить дома в Ростове-на-Дону на улице Степана Разина, 12-14, в Новочеркасске на улице Дубовского, 18. Также в планах завершить строительство дома на улице Дубовского, 18 в Новочеркасске и в Аксае на улице Мира, 1. Гражданам положена выплата компенсаций по ряду МКД.

– Напоминаю, что работу по восстановлению прав пострадавших граждан в Ростовской области необходимо завершить до конца 2023 года, – отметил к представителям муниципалитета Владимир Окунев. – Главам администраций нужно держать вопрос на личном контроле, не допускать нарушения сроков, утвержденных региональным планом-графиком. Прошу усилить эту работу.

Еще по 13 домам проблема будет решена в рамках региональных механизмов. Строительство этих домов будет завершено за счет субсидии областного бюджета жилищно-строительным кооперативам. Так, достроить планируется дом в Ростове на улице Зорге,9, в Аксае на улице Менделеева,53. За счет инвесторов, которые взяли на себя права застройщиков будут завершены дома в Донской столице на улице Восточной, 7, на улице 28-я Линия, 8 и в Акайском районе в переулке Астрономическом, 9/16.

Еще по четырем домам в Ростове требования дольщиков планируется погасить в рамках процедур банкротства и масштабных инвестпроектов на проспекте Богатяновский Спуск, 11а, и улице Штахановского, 131/пер., а также в Азове на улице Мира, 43 и в Аксайском районе на улице Изумрудной, 2.

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