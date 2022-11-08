В Ростове обманутые дольщики получили 220 квартир в долгострое на 1-й Баррикадной

Люди ждали получения своего жилья с 2003 года. Фото: сайт правительства РО

В Ростове-на-Дону обманутые дольщики смогли получить 220 квартир в долгострое на 1-й Баррикадной. Две секции этого здания ввели в эксплуатацию в сентябре, а в начале ноября люди уже получили ключи от своего жилья, сообщают донские власти.

Напомним, стройка началась в 2003 году. После этого работы несколько раз приостанавливали, а в 2016 году объект и вовсе «заморозили» из-за банкротства застройщика.

В 2019 году дольщики создали жилищно-строительный кооператив, который получил права на земельный участок. На завершение строительства всего потратили 613,4 млн рублей. Получить эту субсидию помогли инвестор и правительство региона.

Добавим, всего по региону на восстановление 22 проблемных домов с 2017 года было перечислено более 3,8 млрд рублей. Из этих зданий 20 объектов уже находятся в эксплуатации, еще два достраиваются.

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