В Ростове территорию бывшего мясокомбината собираются отдать под застройку

Что планируют возвести на свободном участке, неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону разрешили застройщику разработать проект планировки и межевания территории бывшего мясокомбината. Соответствующий документ можно найти на сайте городской администрации.

Речь идет о площадке, которая находится в следующих границах: проспект Театральный - улица Текучева - переулок Крепостной - полоса отвода железной дороги.

Подготовленные бумаги с планами и схемами в департамент архитектуры должны представить в течение 12 месяцев, то есть, до 3 ноября 2023 года. Работы проведет «Специализированный застройщик КП № 5».

Добавим, территория бывшего мясокомбината, около 11 га земли, некогда принадлежала «Группе Агроком». Ранее на территории собирались строить жилые здания, что теперь планируют возвести на свободном участке, неизвестно.

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Подрядчика для проведения этих работ уже определили (подробности)