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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:09

В Ростове до конца года собираются обновить участок дороги на 1-м Машиностроительном

Подрядчика для проведения этих работ уже определили
Ангелина СКИБА
700 метров проезжей части отремонтируют в рамках нацпроекта

700 метров проезжей части отремонтируют в рамках нацпроекта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону нашли подрядчика, который выполнит ремонт участка дороги на 1-м Машиностроительном. Об этом сегодня, 8 ноября, в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- За счет сэкономленных средств по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 700 метров проезжей части. Именно на этот участок приходится основной поток транспорта, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что исполнитель уже приступил к подготовительным к работам. Полностью завершить объект он должен до конца этого года. Оставшуюся часть пути собираются привести в порядок уже в 2023 году.

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