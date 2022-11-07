В Ростове на рекультивацию мусорного полигона выделили 2,3 млрд рублей

Полигон состоит из 11 участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону начали искать подрядчика, который выполнит рекультивацию полигона с твердыми бытовыми отходами. На выполнение этой работы выделят 2,3 млрд рублей. Соответствующую информацию можно найти на сайте госзакупок.

По контракту, исполнитель должен провести работы в Северо-Западной промышленной зоне Советского района города. Это объект из 11 участков в районе переулка 1-го Машиностроительного.

Всего немного улучшить экологическое состояние планируют на территорий в 58,1580 га. Объем отходов на этой площадке сейчас составляет 12,092006 млн кубометров. Также подрядчик должен будет перенести на полигон мусор из нелегальных свалок, которые находятся поблизости.

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