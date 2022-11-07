Ущерб после добычи ценной рыбы составил 800 тысяч рублей. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

В Ростовской области поймали браконьеров с уловом краснокнижной севрюги на 800 тысяч рублей. Мужчины пытались вывезти добычу мешками, а потом активно сопротивлялись аресту. Теперь им грозит по 9 лет тюрьмы и крупные штрафы, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что нарушители промышляли в районе села Беглица Неклиновского района. Когда наряд приблизился к грузовику, из него сразу начали выбрасывать всю рыбу. Потом «отдыхающие», их было четверо вместе с водителем, начали спорить с правоохранителями.

К слову, агрессией подозреваемые ничего не добились. В итоге в их отношении завели административные дела. Также у задержанных изъяли добычу и машину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного разбирательства.

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