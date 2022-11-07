Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 ноября 2022 11:12

В Ростовской области поймали браконьеров с уловом краснокнижной севрюги

Сейчас мужчины находятся в статусе подозреваемых, им грозит срок
Ангелина СКИБА
Ущерб после добычи ценной рыбы составил 800 тысяч рублей. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

Ущерб после добычи ценной рыбы составил 800 тысяч рублей. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

В Ростовской области поймали браконьеров с уловом краснокнижной севрюги на 800 тысяч рублей. Мужчины пытались вывезти добычу мешками, а потом активно сопротивлялись аресту. Теперь им грозит по 9 лет тюрьмы и крупные штрафы, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что нарушители промышляли в районе села Беглица Неклиновского района. Когда наряд приблизился к грузовику, из него сразу начали выбрасывать всю рыбу. Потом «отдыхающие», их было четверо вместе с водителем, начали спорить с правоохранителями.

К слову, агрессией подозреваемые ничего не добились. В итоге в их отношении завели административные дела. Также у задержанных изъяли добычу и машину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного разбирательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области во время раскопок нашли каску Зольберга

Уникальный раритет теперь передадут музею «Самбекские высоты» (подробности)