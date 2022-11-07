В Ростовской области во время раскопок нашли каску Зольберга

Донские поисковики ведут раскопки в рамках проекта «Без срока давности». Фото: группа в VK поискового отряда «Миус-Фронт»

В Ростовской области во время раскопок блиндажа времен Великой Отечественной войны нашли каску Зольберга (фин. Sohlberg). Это необычный предмет для периода 1941-1945 годов, рассказали участники поискового отряда «Миус-Фронт».

- Среди ящиков из-под патронов, жести, гильз и банок вдруг обнаружили этот предмет. Вначале подумали, что это головной убор пожарного или рабоче-крестьянской милиции, однако позже выяснилось, что это каска Зольберга. К началу войны она безнадежно устарела и была изъята у частей Красной армии, но мы-то работали на позициях ополченцев. Им вполне могли выдать такой раритет, наравне с винтовками Mannlicher и Arisaka, - отметили специалисты.

Каска, по словам поисковиков, была пробита в двух местах осколками. Она пролежала в земле 80 лет, но при этом неплохо сохранилась. После чистки и консервации ее передадут в музей «Самбекские высоты». Добавим, находку подняли на поверхность на территории ростовского парка Авиаторов. Работы вели в рамках проекта «Без срока давности».

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