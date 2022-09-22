Поисковики из Ростовской области собираются участвовать в специальной операции

Представители поискового объединения решили принять участие в специальной операции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области участники поискового объединения «Миус-Фронт» заявили, что готовы к мобилизации, а также собираются участвовать в специальной операции. Эту информацию добровольцы опубликовали в VK.

- Весь день интересуются тем, что будет с объединением в связи с объявлением о мобилизации. Конечно, большинство из наших поисковиков уйдут на фронт. И нет никаких сомнений, что все, кто уйдет, с честью выполнят свой долг, - говорится в сообщении.

Поисковики также предложили сформировать отдельный спасательный или инженерно-саперный отряд.

- Мы все-таки друг друга хорошо знаем, давно сработались в экстремальных условиях и заднюю в случае чего не дадим. Есть уверенность, что многие поисковики, реконструкторы, единомышленники из «Бессмертного полка с удовольствием вступили бы в наши ряды. Возможно, так и будет, - написали специалисты.

Напомним, с 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию граждан. Призывать планируют мужчин, которые сейчас находятся в запасе - бойцов и офицеров, уже прошедших срочную службу, имеющих военные специальности и опыт.

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