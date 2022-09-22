Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область со специальной операции

Торжественную церемонию организовали в честь вернувшихся домой воинов. Фото: сайт правительства РО

В Ростовскую область, успешно выполнив все поставленные задачи в рамках специальной операции, вернулись сотрудники Росгвардии. Бойцов и командиров на родной земле ожидал теплый прием и торжественная церемония - отличившихся воинов наградили медалями, также с приветственным словом к ним обратились представители командования и правительства.

- Товарищи командиры, большое вам спасибо, что наши ребята живыми и здоровыми вернулись домой, на донскую землю, к родственникам, к близким. Задач предстоит решать еще много, и очень много работы впереди, - сказал начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула.

Благодарность за выполнение воинского долга и отличную службу от имени губернатора также выразил заместитель главы региона Михаил Корнеев.

- Сегодня каждый житель Ростовской области испытывает гордость за вас. Мы уверены в вашем профессионализме, в том, что вам по плечу любая задача, которую поставит командование. Спасибо вам, с возвращением домой, - обратился к прибывшим бойцам Михаил Корнеев.

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