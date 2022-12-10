Ростовские врачи удалили у новорожденного опухоль размером с голову

Едва кроха родился, его повезли на операцию - медлить было нельзя. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Едва успев родиться, маленький ростовчанин с редкой аномалией попал на стол к хирургам. Ростовские врачи мастерски провели операцию, благодаря которой малыш сможет расти и развиваться как и его ровесники. Все могло сложиться иначе, и промедление могло бы привести к фатальным последствиям. Подробностями поделилась пресс-секретарь главы администрации города Мария Петрова в своем аккаунте.

“ТАКИЕ ОПУХОЛИ ОЧЕНЬ БЫСТРО РАСТУТ”

В городскую больницу № 20 привезли кроху с врожденной опухолью. Новообразование выросло в крестцово-копчиковой области. К счастью, врачи вовремя диагностировали у малыша заболевание, и направили к хирургам. Промедление в этом случае может быть фатальным.

- Такое новообразование относится к виду зрелых доброкачественных тератом. В первые месяцы такие опухоли очень быстро растут и могут принять злокачественный характер, - рассказали в городской больнице № 20. - Поэтому удаление опухоли непосредственно после рождения является определяющим для дальнейшей жизни маленького пациента.

Новорожденного оперировала бригада высококлассных врачей детского хирургического отделения. Когда хирурги начали манипуляции, увидели, что опухоль для такого крохи - огромного размера. Когда ее извлекли, оказалось, что она весила шестую часть от всей массы маленького человечка.

Хирурги без промедлений удалили опухоль, которая могла стать злокачественной. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕТСКИХ ОНКОЛОГОВ - НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Заболевание это редкое, но за год примерно 5 - 7 малышей с такой патологией проходят операцию в стенах больницы. И к их здоровью - самое пристальное внимание.

- Прооперированных дети в первые годы жизни находятся под наблюдением детских онкологов, - отмечают врачи.

Напомним, немногим ранее ростовские хирурги успешно прооперировали новорожденного с тяжелой патологией пищевода - путь к желудку заканчивался “слепым мешком”, что угрожало жизни ребенка.. К счастью о проблеме было известно еще до рождения, и врачи смогли подготовиться. Малыш родился в Центральной городской больнице, но его сразу же доставили в "двадцатку", где хирурги проделали кропотливую и сложную работу.

- Дети с подобными патологиями сразу после рождения требуют срочной операции. Хирурги разъединили соустье, после этого концам пищевода придали правильное направление, - рассказал заведующий детским хирургическим отделением, д.м.н. Валерий Кацупеев.

На период реабилитации кроху-ростовчанина перевели в отделение патологии новорожденных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове хирурги спасли новорожденного малыша с тяжелым пороком пищевода

Ребенку сделали операцию сразу после появления на свет (подробнее)