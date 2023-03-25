Эксперты рассказали, почему мелеет Дон и к чему это может привести

В прошлом году Дон поставил воды в Азовское море меньше, чем река Кубань. Впервые за многие годы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дон мелеет уже несколько лет. В природе маловодные и полноводные циклы сменяют друг друга. Однако в этом году Дон поставил воды в Азовское море меньше, чем река Кубань.

ВОДА УХОДИТ, ТЕПЛО ПРИХОДИТ

Дон нынче обмельчал. Ростовский рыбак Александр Инютин разводит руками, говорит, только для отдыхающих хорошо. Песка много, воды мало. А вот рыбы в разы меньше.

- Там в Вешенской, где раньше ходили корабли, сейчас даже моторные лодки не проходят. Острова появляются, которых раньше не было. Помню, раньше, когда совсем маленький был, с батей в Кочетовке рыбачили, снасти не успевали даже до дна опуститься, рыба уже клевала. Не то, что теперь.

С 2007 года уровень воды в Дону по всем имеющимся данным ученых держится ниже многолетних отметок.

- За последние 50 лет 2020 год был рекордно маловодным, рассказывает директор Института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов, - был обновлен отрицательный рекорд по расходам воды. Река Дон поставила в Азовское море меньше воды, чем Кубань, хотя обычно на Дон приходится порядка 60% водного стока в Азовское море.

Всему виной климат, уверены ученые. Глобальное потепление. В Ростовской области он континентальный и потепление здесь идет активнее, чем в приморских и океанических территориях.

С 2007 года уровень воды в Дону по всем имеющимся данным ученых держится ниже многолетних отметок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Где-то в полтора-два раза активнее, чем в среднем по планете Земля, идет потепление в нашем регионе, в бассейне реки Дон, - рассказывает Кузнецов. - И оно одновременно сопровождается ростом испаряемости воды. Соответственно, климат становится суше. Больше воды улетает в атмосферу, меньше воды попадает в Дон, в ее притоки. Это, конечно, серьезный удар по водным биоресурсам.

СОВОКУПНОСТЬ ПРИЧИН

Надо сказать, что ученые считают, что такой большой реке, как Дон, пересыхание все же не грозит. Но, как рассказывает ростовский эколог Ирина Черкашина, угроза стабильного обеспечения региона водой, с учетом негативной тенденции, все же присутствует:

- Обмеление проходит за счет того, что выбираются воды еще до впадения в Цимлянское водохранилище. До Ростовской области уже доходит минимум того, что требуется другим регионам: Липецкая область, Белгородская, Воронежская - они забирают воду.

- Сейчас, - объясняет Андрей Кузнецов, - нужно приложить все усилия для более экономного водопользования, особенно в сельском хозяйстве. Необходимо исключить водоемкие производства, искать альтернативные водные артерии. Нужно провести ревизию гидротехнических сооружений и ликвидировать те, что не используются.

Маловодие же, оно и раньше случалось в регионе. Чередование маловодных и полноводных периодов характерно для любой водной системы, в том числе и для реки Дон. Маловодные периоды наблюдались и раньше - и до создания Цимлянского водохранилища, и до эпохи индустриализации.

А количество рыбы давайте все же оставим на рыбацкую удачу, потому что справедливости ради надо сказать, что не каждый донской рыбак сетует на отсутствие рыбы.

- Рыбы становится где-то даже и больше, и разнообразнее она, - показывает свой улов рыбак Иван Афонин, - белорыбицы больше. В том же верхнем Дону можно совершенно спокойно сейчас и на стерлядку попасть. Понятное дело, отпускаем сразу, но все равно же приятно.

НАША СПРАВКА

А как было раньше

- А ведь этими самыми ресурсами Дон в былые времена снабжал почти всю страну, - рассказывает донской краевед Галина Астапенко. - На торги сюда съезжались купцы из всей центральной России, Малороссии и, как принято теперь говорить, из ближнего зарубежья.

По словам специалиста, на Черкасском рынке фунт черной икры, то есть 409 грамм, стоил 10 копеек. Для сравнения, курица тогда стоила 40 копеек, потому что кур на Дону было мало, и куриное мясо ценилось дорого. А на 1 копейку - тысячу штук сушеной тарани. Сухой таранью и чехонью топили иногда зимой печи.

- Все потому, - рассказывает Галина Даниловна, - что казаки относились к реке, как к живому существу. Недаром же с тех времен становится известной присказка – Дон-Батюшка. Свою реку они ценили наравне со своими родителями. А еще казаки, несмотря на то, что Дон изобиловал рыбой, следили за тем, чтобы рыба хищнически не вылавливалась. Рыбные угодья берегли. Донские казаки при проходе из Азовского моря в Дон вытаскивали баркасы на берег, просушивали, выскребали борта, чтобы не занести в Дон инфекцию. И только тогда шли в свои станицы и хутора.

Был даже такой случай: казака, который плюнул в Дон, жестоко и без милости били. Когда шел нерест, даже не звонили в церквах и соборах колокола, чтобы не нарушить это процесс, который давал потом огромное количество рыбы.

КОНКРЕТНО

Какая рыба ловилась

- Осетры поднимались далеко вверх по Дону и Донцу, проникая в Чир, Медведицу, Хопер, а скатывались в море уже в мае, - делится Галина Астапенко. - Белуга, ловилась севрюга, причем ловилась в Дону с апреля по июнь. А вот стерлядь в низовьях Дона встречалась довольно редко, зато вверх по Дону, Хопру, Медведице и другим рекам, ловилась в большом количестве. Причем стерлядь постоянно жила в Дону, а не просто приходила на нерест. Сула, чебак, сазан, сом – это та рыба, которая здесь ловилась постоянно.

Селедку же заготавливали сотнями тонн. Например, улов рыбы в 1916 году только в Черкасском округе составил – красной рыбы 357 пудов (5700 кг), белой 67 тысяч 421 пуд (более 1000 тонн), сельди 255 тысяч пудов (более 4 тысяч тонн) и 50 пудов черной икры (800 кг). Это добыто столько рыбы только в Черкасском округе, в него входило всего 16 станиц.

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