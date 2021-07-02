Рай для рыбака: раскрываем рыбные места в Ростовской области

Заядлый рыбак рассказал, куда можно поехать с удочкой на выходные Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Рассказывать о «рыбных» местах во всеуслышание сегодня не принято. Дело здесь не в жадности или каком-то другом личном интересе рыбака. Все гораздо печальнее: как только рыболов похвалил какой-то водоем, на него сразу же слетаются, как мухи на мед, другие любители поудить, плюс появляется куча сетей, бурил, которыми калечится рыба, браконьеров и горы мусора. Бывалый рыбак из Волгодонска Андрей Быстров раскрыл карты и рассказал «КП - Ростов-на-Дону» о своих любимых рыбных местах области.

«ПОЙМАТЬ МОЖНО ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОЙ ЛУЖЕ»

Начнем с Волгодонска. Городом пяти морей его точно называют не зря: здесь очень много водоемов, и поймать рыбу можно практически в любой луже.

Каналы для рыбаков — настоящий кот в мешке, ведь они создавались для орошения. Многие удильщики признаются, что рыбалка на подобных водотоках специфична. Это, скорее, вызов самому себе - мастерству и опыту.

Есть водоемы непростые, но тем они для рыбака интереснее, - рассказывает рыбак Андрей Быстров. Фото: из архива героя публикации

Судоходный канал - артерия, соединяющая Дон и Цимлянское водохранилище. Какую только рыбу тут не удили! Чаще всего здесь можно встретить окуня и судака, которого, правда, ловить нельзя.

- Я хожу на рыбалку ради удовольствия, - рассказывает Андрей Быстров. - Чаще всего рыбачу по принципу «поймал – отпусти». Если, например, ловлю судака, то сразу его отпускаю. Недавно начал осваивать такие способы ловли как микроджиг и мормышинг - непередаваемые ощущения. Ловится все: хищная рыба, бель (мелкая рыба — ред.) - карась, лещ, чехонь, плотва и даже уклейка.

СЛОЖНЕЕ, НО ИНТЕРЕСНЕЕ

Любителям щуки можно поехать на реку Большая Куберле, которая находится в станице Кутейниковская - там обитает щука-травянка. Экземпляры некрупные - максимум один-два килограмма. Однако многие остаются здесь без улова - водоем непростой: в основном здесь мелко, масса травы, что может усложнить поиск и вываживание рыбы, но от этого только интереснее. Поэтому Большая Куберле подвластна лишь самому терпеливому и усидчивому.

Маныч, Большая Куберле, оросительный канал - каждый водоем собирает своих рыбаков. Фото: из архива героя публикации

По словам собеседника, на Большой Куберле энтузиасты часто проводят свои рыбачьи соревнования. Так что здесь можно завести новые знакомства по интересам.

- Всегда любопытно встретиться с коллегами из соседних городов и регионов, поговорить, обсудить новинки и тенденции в нашем спорте, - признается Андрей.

МЕСТО ДЛЯ РЫБАЧЕК

Хоть оросительный канал и часть ирригационной системы, не предназначенной для рыб, но он тоже богат на рыбу и ее видовое разнообразие. Это очень популярное место у волгодонских рыбаков и близлежащих районов. Когда русло наполняется водой, то рыба попадается очень часто. Тут можно и карася поймать, и сазана, и даже судака. Это место более тихое, спокойное. Поэтому часто на этом канале можно встретить женщин-рыбачек.

Вырваться в выходные на рыбалку - особое удовольствие. Фото: из архива героя публикации

РЫБНЫЙ РАЙ

Маныч считается раем для рыбаков. Это очень комфортная река для ловли рыбы - вода здесь спокойная, хотя имеются и омуты, и заводи. Можно встретить судака, плотву, сазана, язь, окуня, карася, сигу — рыбакам точно не скучно!

А еще это место придется по вкусу не только рыболовам, но и любителям красивых пейзажей. Кроме того, здесь большое изобилие раков, что является показателем хорошей экологической обстановки.

Летом на Маныче ловятся все породы рыб, которые тут обитают. Но зимой, по словам Андрея Быстрова, сюда лучше не соваться — рыба уходит в спячку, либо подкормку съедает, а на удочку не ловится.

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