Ограничения по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021: какие правила просит ужесточить Роспотребнадзор

Некоторые заведения в ТЦ предложили временно закрыть. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничения по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021 попросил ужесточить региональный Роспотребнадзор. В донском управлении призвали усилить меры профилактики ковида, в том числе приостановить работу некоторых заведений. Публикуем полный список предложений ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что за последние две недели эпидситуация в Ростовской области изменилась. Так, на 24-й неделе по сравнению с предыдущей число заболевших выросло на 2,4%. Ситуация продолжает ухудшаться и на этой неделе. При этом число зараженных увеличивается за счет молодых и трудоспособных ростовчан от 18 до 49 лет.

На стадион «Ростов Арена» предложили пускать только тех, кто привился от ковида или имеет при себе отрицательный тест. По мнению Роспотребнадзора, должны быть вакцинированы все люди, которые работают на стадионе в дни проведения мероприятий. Специалисты попросили снизить заполняемость помещений с посадочными местами до 50%.

Есть в документе и более серьезные предложения. Донское управление попросило приостановить работу следующих заведений:

- Кафе и ресторанов в торговых центрах, имеющих общие залы с другими заведениями;

- Кафе и ресторанов в ТЦ, которые не имеют обособленного помещения, например, фуд-плейсы и фуд-корты;

- Магазинов, не имеющих торговых залов;

- Развлекательных или досуговых заведений (кроме кинотеатров, аквапарков и фитнес-центров)

По мнению Роспотребнадзора, изменения должны коснуться заполненности заведений для занятий спортом. В ведомстве считают, что в фитнес-клубе на одного человека должно приходиться как минимум четыре квадратных метра. В аквапарках и бассейнах предложили ограничить число людей, которые могут находиться в воде в одно время. Так, на одного купальщика в бассейне должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади зеркала воды, в аквапарке — не менее пяти квадратных метров.

Подчеркнем — пока все перечисленные меры не действуют в Ростовской области. Роспотребнадзор попросил правительство рассмотреть все озвученные предложения до 3 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Третий раз болеть ковидом не хотел»: ростовчане делятся впечатлениями после вакцинации

Народ не захотел верить страшилкам по WhatsApp, и наравне с 90-летними бабушками узнал – есть ли жизнь после прививки от Covid-19 (подробнее)

Есть ли дефицит вакцины в Ростове-на-Дону: отвечает администрация города

В донской столице резко вырос спрос на прививку, а возле пунктов вакцинации появились очереди (подробнее)