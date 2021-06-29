«Третий раз болеть ковидом не хотел»: ростовчане делятся впечатлениями после вакцинации

Ростовчане рассказали, по каким причинам пришли на пункт вакцинации. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

В Ростове-на-Дону проходит массовая вакцинация от вируса COVID-19. Уколы делают в поликлиниках и почти в двух десятках мобильных пунктов донской столицы. После новостей о том, что с 1 июля курорты Краснодарского края будут принимать туристов только с прививкой или результатом анализа, на пунктах вакцинации стали расти очереди. В «КП – Ростов-на-Дону» провели опрос среди жителей города, которые сделали прививку. Ростовчане рассказали, почему решились на вакцинацию, и как перенесли последствия укола.

«ЭТО БЫЛО НЕПРОСТО»

- Я сама решилась сделать прививку меньше недели назад, - признается журналист «КП-Ростов-на-Дону», - если быть честной, первые три дня дались с большим трудом. Но о своем выборе не жалею. Так, 23 июня в десять вечера медики круглосуточного пункта вакцинации поставили мне первый укол. Домой приехала очень бодрая, ничего не беспокоило, наоборот, даже почувствовала какой-то прилив сил.

Но ближе к ночи ситуация кардинально изменилась, а к пяти утра было уже очень тяжко. Несколько раз за ночь просыпалась от сильной боли в мышцах. Утром было тяжело вставать с кровати, ощущение, что твое тело весит центнер. Весь второй день пролежала с температурой 37,5 градуса, к вечеру она поднялась до 38 - пришлось сбивать жаропонижающим. Третий день по сравнению с предыдущими был легким.

Кто-то из привитых готовится к ограничительным мерам, кто-то сам переболел коронавирусом и не хочет повторения. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Об этих симптомах меня предупреждали еще в больнице, так что я морально была к ним готова. Врач говорил, что такая реакция организма – это нормальное явление. Знала, что это скоро закончится, поэтому переключила свое внимание на работу. В минуты, когда было особенно плохо, думала о людях переболевших коронавирусом: им пришлось гораздо сложнее. Сейчас жду второй укол, и надеюсь, что мой организм будет молодцом и выработает достаточное количество антител. Тогда, даже если заболею, то в легкой форме. И это немного успокаивает.

«ХОЧЕТСЯ ОТДЕЛИТСЯ ОТ АНТИПРИВИВОЧНИКОВ»

Ростовчанин Евгений Самохин решился на прививку еще полгода назад.

- Я вакцинировался в начале января, - рассказал он. - Адаптация прошла очень легко - после первого укола у меня поднялась температура до 37,2 градуса. Я принял таблетку жаропонижающего и продолжил работать. После второго укола вообще никаких неприятных симптомов не было. Ну и, если честно, очень хочется отделиться от массы темных, запуганных антипрививочников, которые пересылают друг другу страшилки по WhatsApp.

Я не стал подвергать риску себя и окружающих, поэтому записался на прививку как только появилась возможность. Вскоре после моей вакцинации у нас на работе заболели сразу несколько коллег. Болезнь у них протекала серьезно — попали в ковидный госпиталь и поражением легких до 75 процентов. Я же, находясь в эпицентре, остался бодрым и здоровым.

Некоторым после прививки приходится пару дней отлежаться с температурой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЗНАЛ, ЧТО ЭТО НЕИЗБЕЖНО

Такой же позиции придерживался и студент Алексей Скворцов. Он сделал первую прививку 25 июня.

- Я просто понимал, что это неизбежно, - говорит парень. - Боюсь, что ограничительные меры дойдут и до Ростова. Радует, что к тому моменту у меня уже будет сертификат. И, кстати, долго ждать не пришлось. Я записался в своей поликлинике, и на следующий день в 11:00 мне уже поставили первый укол. Чувствовал себя хорошо до девяти часов вечера, потом поднялась температура до 39 градусов. Я сразу вызвал скорую, мне укололи жаропонижающие, после которого я крепко уснул. Следующие три дня температура держалась до 37,1 градуса. Сейчас я полностью пришел в норму и жду второго укола.

«КАК ВСПОМНЮ - АЖ МУРАШКИ!»

Частный предприниматель Владислав Бойко переболел короновирусом уже два раза, первый раз в легкой форме, а вот во второй раз куда тяжелей. Болеть третий раз Владислав не захотел, поэтому отправился на прививку.

- Сама вакцинация прошла нормально, - делится он, - после несколько дней держалась небольшая температура, и болело место укола. Я знаю, что некоторые люди болезненно переносят вакцинацию, но лучше уж два дня с температурой в 37 градусов, чем две недели постельного режима и полное отсутствие сил. Как вспомню - аж мурашки!

Многие ростовчане отправились на вакцинацию после новости о том, что курорты Краснодарского края ждут привитых гостей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НА ПРИВИКУ - ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

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- Прививку решили сделать по рекомендации главврача нашей поликлиники, - призналась она. - Мы доверяем его мнению, также впереди у нас было запланировано много поездок, и риск заболеть был высокий. Я знаю, что после прививки, если и заболеешь, то без сильных осложнений, ведь антитела уже выработались. Мои родители и свекры, даже бабушки – а им 90 и 86 лет - поставили прививку. У них никаких побочных эффектов не было. И только у меня был иммунный ответ: двое суток бил озноб и высокая температура. Куталась в несколько одеял и пила теплый чай. На третий день состояние стабилизировалось. Сейчас пакуем чемоданы - впереди нас ждут приключения, и теперь никакая корона не помешает!

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