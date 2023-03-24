В Ростовской области начался новый аграрный сезон

В 2023 году все усилия будут направлены на сохранение положительной динамики вложения инвестиций в АПК. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области обсудили актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса. Об итогах и дальнейших планах в сфере АПК рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров в ходе пресс-конференции.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

На сегодняшний день донские аграрии уже вступили в весеннюю полевую кампанию. Виктор Гончаров отметил, что несмотря на множество трудностей в 2022 году, селяне показали хорошие результаты и собрали рекордный урожай — 15,4 млн тонн зерновых и зернобобовых и 2,2 млн тонн масличные культуры.

- Основная задача для нас — это сделать так, чтобы агропромышленный комплекс региона смог стабильно получать прибыль, увеличивать зарплаты селянам и получать хороший доход с гектара земли. За прошлый год на поддержку агропромышленного комплекса выделили почти 8,7 млрд рублей. Сейчас селяне обеспечены необходимой материально-технической базой и финансовыми ресурсами, - поделился первый замгубернатора.

Виктор Гончаров отметил, что из-за сложившейся ситуации в мире и проблемами с логистикой на складах в Ростовской области наблюдается избыток продовольствия — 5 млн тонн пшеницы и 700 тысяч тонн подсолнечника.

- По первым двум месяцам этого года мы видим двукратный рост экспорта. Хотя, конечно, старт прошлого года из-за социально-политических событий был очень плохой. Но, тем не менее, текущие показатели лучше даже тех, что были в 2021 году, - рассказал Виктор Гончаров

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ

Донские аграрии на сегодняшний день засеяли яровыми культурами первые 100 тысяч гектаров. Виктор Гончаров отметил, что к весеннему севу приступили 30 районов донского региона. Зерновыми и зернобобовыми засеяли больше 86 тысяч гектаров — это 13% от поставленного плана.

- Начинается сев технических культур. Также уже высажены ранний картофель и овощи на площади более тысячи гектаров, - добавил первый замглавы донского региона.

Виктор Гончаров отметил, что подготовка и проверка качества семенного материала ведется в соответствии с рабочим графиком.

- Так, семена яровых зерновых и зернобобовых культур заготовлены в полном объеме - 100 тысяч тонн. Продолжается заготовка семян более поздних культур - кукурузы и подсолнечника. Также аграрии полностью обеспечены ГСМ и минеральными удобрениями. Причем те же удобрения мы заготовили выше прошлого года – порядка 102%, - поделился Виктор Гончаров.

Отметим, что в этом году донские аграрии засеют порядка 1,8 млн гектаров яровыми культурами. Площади под картофелем и овощами открытого грунта по сравнению с прошлым годом увеличатся и составят 6,7 и 6,3 тысячи гектаров, под сахарной свеклой - останутся на уровне прошлого года: 16,5 тысячи гектаров.

ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ

По данным Ростовстата объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года сложился на уровне 43,5 млрд рублей. По итогам прошлого года в регионе завершились 6 инвестиционных проектов на сумму больше 2 млрд рублей.

- Сегодня Минсельхозпродом области сопровождается реализация 33 крупных инвестиционных проектов совокупным объемом инвестиций 135 млрд рублей. В активной стадии реализации находятся 19 проектов. В перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов» включено 12 проектов, в которые будет вложено в общей сложности более 74 млрд рублей, - рассказал первый заместитель губернатора.

В 2023 году все усилия будут направлены на сохранение положительной динамики вложения инвестиций в АПК. В планах обеспечить приток инвестиций в отрасль не ниже 2022 года. Приоритетные направления для инвестирования: развитие молочного животноводства, реконструкция и модернизация производственных мощностей, обновление парка сельсхозтехники, мелиоративные мероприятия, реализация инвестиционных проектов по глубокой переработке зерновых культур, в пищевой и перерабатывающей промышленности, по развитию портовой инфраструктуры.

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