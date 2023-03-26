В Ростовской области создали полезное мороженое для похудения

В новом мороженом нет сахара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донском государственном аграрном университете создали полезное мороженое. Авторы рецепта утверждают, что десерт помогает худеть и даже защищает организм от различных заболеваний.

И внешне, и по вкусу новинка почти не отличается от классического пломбира. У мороженого лишь появились легкий привкус и кремовый оттенок за счет главного компонента — фиников.

— Мы оставили в составе молоко, но убрали сахар. Его заменили финики, которые дают достаточную сладость. При этом они содержат несколько типов антиоксидантов. Они подходят для профилактики онкологических и сердечных заболеваний. В них содержится хром, который нужен для нормального метаболизма, — рассказывает разработчик, доцент кафедры пищевых технологий Анна Клопова.

Второй главный компонент — солодовый экстракт. По словам Клоповой, он обладает высокой пищевой ценностью, богат витаминами и ферментам. Солод лечит заболевания желудочно-кишечного тракта и снижает уровень сахара в крови.

— Мы долго экспериментировали и с компонентами, и с их дозами. Этот вариант понравился нам больше всего. Мороженое подходит и для тех, кто хочет похудеть, и для тех, кто просто старается питаться правильно, — говорит собеседница.

Чтобы запустить продукт на рынок, ученые подали заявку на патент. Они получили положительный предварительный ответ и теперь ждут окончательного решения.

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Авторы рецептуры - доценты донского университета. (Подробности)