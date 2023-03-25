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Происшествия25 марта 2023 9:03

Под Ростовом горит склад с целлюлозной продукцией, огнем охвачены 1200 квадратных метров площади

На место выехали 40 огнеборцев
Татьяна ТИХОНОВА
Огнем полностью охвачен один ангар, пламя перекинулось на второй.

Огнем полностью охвачен один ангар, пламя перекинулось на второй.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Аксае, загорелся склад с целлюлозной продукцией. Пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по донскому региону.

- В 10.25 поступило сообщение о возгорании в городе Аксае. На Новочеркасском шоссе зафиксировано загорание металлического склада с целлюлозной продукцией. Обстановка уточняется, - рассказали в пресс-службе.

После в экстренном ведомстве добавили, что уже в 10.32 пожару был присвоен второй ранг сложности.

- На месте работают 39 специалистов и 11 единиц техники от МЧС России, - добавили в ведомстве.

В 11.11 в МЧС сообщили, что по оперативным данным площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Полностью охвачен огнем один ангар, и пламя перекинулось и на соседний.

11.21: площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. В тушении задействованы 40 человек и 13 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

К 11.29 информации о пострадавших на пожаре, по данным экстренного ведомства, не поступало.

11.53: пожару присвоен третий ранг сложности.

Мы будем держать вас в курсе происходящего и сообщать о развитии событий.

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ЧППроисшествия: ЧП