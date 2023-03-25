Под Ростовом горит склад с целлюлозной продукцией, огнем охвачены 1200 квадратных метров площади

Огнем полностью охвачен один ангар, пламя перекинулось на второй. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Аксае, загорелся склад с целлюлозной продукцией. Пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по донскому региону.

- В 10.25 поступило сообщение о возгорании в городе Аксае. На Новочеркасском шоссе зафиксировано загорание металлического склада с целлюлозной продукцией. Обстановка уточняется, - рассказали в пресс-службе.

После в экстренном ведомстве добавили, что уже в 10.32 пожару был присвоен второй ранг сложности.

- На месте работают 39 специалистов и 11 единиц техники от МЧС России, - добавили в ведомстве.

В 11.11 в МЧС сообщили, что по оперативным данным площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Полностью охвачен огнем один ангар, и пламя перекинулось и на соседний.

11.21: площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. В тушении задействованы 40 человек и 13 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

К 11.29 информации о пострадавших на пожаре, по данным экстренного ведомства, не поступало.

11.53: пожару присвоен третий ранг сложности.

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