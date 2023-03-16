Спасатели продолжают тушить возгорание. Фото: Лейла МИРИШОВА

Продолжаются работы по тушению крупного возгорания в центре города, на проспекте Сиверса. В настоящее время на месте работают все экстренные службы. Собрали все, что известно о пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове 16 марта 2023.

Последние новости о пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове 16 марта 2023

Здание загорелось около 12 часов. По словам очевидцев, столб дыма было видно далеко за пределами территории ведомства. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», площадь возгорания достигла около 800 квадратных метров. Идет частичное обрушение здания.

Сотрудников ведомства вывели из здания. Эвакуированы и жители соседних домов. К месту направлены экстренные службы.

Источник издания сообщает о том, в результате ЧП скончался один человек, двое пострадали.

Причина пожара в здании погрануправления в Ростове

Причину пожара прокомментировал губернатор Василий Голубев. По предварительным данным, произошло замыкание электропроводки. Огонь распространился на емкости с горюче-смазочными материалами. После этого произошло обрушение двух стен.

Видео пожара в здании погрануправления в Ростове

Очевидцы продолжают публиковать видео с места пожара в здании погрануправления. Журналист «КП-Ростов-на-Дону» с места происшествия сообщает, что из здания валят огромных клубы едкого дыма. На месте работают спасатели.

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