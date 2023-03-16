Из здания выбило окна и перегородки. Фото: "Че по Ростову"

Видео пожара в погрануправлении ФСБ в Ростове 16 марта 2023 года прислали читатели «КП — Ростов-на-Дону». Пламенем охвачено здание на проспекте Сиверса, 20, сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

- Подразделения выехали, информация уточняется, - добавили в экстренном ведомстве.

На кадрах видно как из одно- или двухэтажного здания во дворе валит густой черный дым, поднимаются многометровые языки пламени, а периметр усеян осколками — вылетевших окон и даже перегородок. К горящему объекту пытаются подобраться огнеборцы.

Очевидцы сообщают, что перед тем, как начался пожар и над зданием появился столб черного дыма, далеко были слышны громкие хлопки.

Как стало известно «КП — Ростов-на-Дону» у собственного источника, в пожаре есть пострадавший. Он был доставлен в больницу, сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

Очевидцы сообщают, что из-за ЧП перекрыто дорожное движение.

- Ограничено движение по проспекту Сиверса, от Депутатского переулка до улицы Красноармейской, - предупреждают в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области. Водителей направляют по улице Варфоломеева.

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