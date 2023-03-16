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НовостиПроисшествия16 марта 2023 10:31

В Ростове-на-Дону из-за пожара в здании ПУ ФСБ перекрыли проспект Сиверса

Водителям рекомендуют объезжать дорогу по улице Варфоломеева
Ангелина СКИБА
Дороги перекрыты, территорию оцепили

Дороги перекрыты, территорию оцепили

Фото: Лейла МИРИШОВА

Сегодня, 16 марта, в Ростове из-за пожара в здании погрануправления ФСБ перекрыли проспект Сиверса. Эту информацию подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- В настоящее время движение по проспекту от переулка Депутатского до улицы Красноармейской ограничено в обоих направлениях. Водителям следует двигаться по альтернативному маршруту, по улице Варфоломеева, - сообщили в ведомстве.

Очевидцы сообщили «КП - Ростов-на-Дону» о дорожных заторах, которые собираются в эти минуты в районе места происшествия.

Напомним, по информации МЧС, пожар вспыхнул на Сиверса, 20. На месте происшествия уже работают экстренные службы и сотрудники полиции. По словам очевидцев, до возгорания были слышны громкие хлопки.

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