Пожару присвоен третий ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Видео пожара на складе целлюлозной продукции в Аксае 25 марта 2023 года появилось в Сети. Кадрами борьбы с огненной стихией поделились в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

На 15-секундном ролике видно, как пылают несколько зданий на территории. Пожарные методично проливают водой емкость со спиртом - не дают опасно перегреться.

Напомним, сегодня в 10 часов утра загорелся склад на улице Новочеркасское шоссе в Аксае. Прибывшие на место специалисты присвоили пожару второй ранг сложности. На тот момент огнем была охвачена тысяча квадратных метров площади хозяйственных помещений. Спустя десять минут в пресс-службе МЧС сообщили новые данные: площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. Полностью был охвачен огнем один ангар, пламя перекинулось и на другой. К 11.42 пожару был присвоен уже третий ранг сложности.

На месте работают уже 55 огнеборцев. Из Батайска отправился пожарный поезд. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

На место выехал начальник Главного управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

- В 10.12 на пульт пожарной охраны Ростовской области поступило сообщение о пожаре в городе Аксае, по улице Новочеркасское шоссе, дом 2, в промышленной зоне. По состоянию на 12 часов сосредоточено 55 человек личного состава, 18 единиц техники, - комментирует руководитель. - Сил и средств достаточно. Угрозы распространения на населенный пункт нет. Работает лаборатория Роспотребнадзора. Превышения ПДК (предельно допустимой концентрации вредных веществ и продуктов горения — прим. ред.) не зафиксировано.

Также Сергей Филиппов отметил, что надзорным органам еще предстоит установить причины возникновения пожара.

По оперативной информации, в 12.25 к месту пожара был направлен пожарный поезд из Батайска. всего на объекте К этому времени находятся уже 79 человек и 41 единица техники.

Напомним, прокуратура Ростовской области инициировала проверку соблюдения правил пожарной безопасности на предприятии в связи со случившимся.

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