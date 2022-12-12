В Ростовской области в середине декабря заметили улетающую в теплые края стаю лебедей

Долина Дона является местом пролета многих диких водоплавающих птиц, в том числе лебедей, уток и гусей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростовской области над Таганрогским заливом в середине декабря была замечена стая диких белых лебедей, улетавших на юг. Ростовский зоолог Алексей Тихонов рассказал «КП-Ростов-на-Дону», почему птицы так припозднись с зимовкой и насколько опасны для них морозы.

КАКИЕ ЛЕБЕДИ КВАРТИРУЮТ НА ДОНУ

По словам ученого, долина Дона является местом пролета многих диких водоплавающих птиц. Обычно в Ростовской области «квартируют» три вида лебедей: шипуны, кликуны и малые. У шипунов надклювье красное, у кликунов — желтое. У малых надклювье, как и у кликунов, желтое, но их можно отличить по размеру — эти лебеди обычно меньше всех остальных в 1,5 раза.

- Шипун — это обычная для Дона птица, - рассказал собеседник. - Одни у нас гнездятся, другие просто пролетают мимо. Однако для них не очень характерно улетать так поздно. Обычно это происходит в ноябре, а возвращаются они в марте. Здесь лебеди гнездятся и выводят потомство с апреля по июнь. В июне птенцы уже взрослые. Скорее всего, лебеди над Таганрогском заливом, где-то пережидали, когда ударил мороз. Когда потеплело, снова продолжили свой полет.

Лебеди-шипуны встречаются в Ростовской области достаточно часто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученый отметил, что остальные два вида птиц в Ростовской области бывают довольно редко.

ОСТАВШИЕСЯ ПТИЦЫ ЗАМЕРЗАЮТ НА ВОДЕ

Довольно часто бывает, что оставшиеся в донских водоемах птицы замерзают во сне. Недавно в социальных сетях жители Ростовской области начали бить тревогу по поводу одинокого лебедя, который плавал в озере в окружении льда.

- Скорее всего, он отбился от стаи, - прокомментировал специалист. - Нашел место, покрытое водой. Ночью водичка стала подмерзать, и он оказался в ловушке, — объясняет Тихонов.

На Ростовском море заметили одинокого лебедя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КТО И ГДЕ ЗИМУЕТ В РОСТОВЕ

На зимовку в Ростове и области остаются далеко не все птицы.

- Перезимовать птицы могут там, где есть незакрытая льдом вода, - пояснил Алексей Тихонов. - Например, на роднике Сурб-Хач часто зимуют утки-кряквы.

Также много уток зимует в парке Октября в районе Военведа, где в Темерничку впадают сточные воды.

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