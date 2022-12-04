Спасти одинокого лебедя, поселившегося у водохранилища, просит ростовчанин

Местные жители говорят, что постоянно видят на водохранилише одинокого белого лебедя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Ростова рассказал в соцсетях о том, что в Ростовском море, несмотря на декабрь, часто плавает лебедь. Горожанин рассказал об этом в соцсетях.

- Одинокий лебедь плавает на Ростовском водохранилище уже месяц. Наверное, он улететь не может. Боюсь, что птица просто погибнет холодной зимой, - написал неравнодушный подписчик городского паблика.

Также он спросил у пользователей, как можно спасти птицу. В комментариях люди посоветовали обратиться в МЧС или в полицию.

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