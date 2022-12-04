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НовостиОбщество4 декабря 2022 12:56

Спасти одинокого лебедя, поселившегося у водохранилища, просит ростовчанин

Птица по непонятным причинам не смогла улететь на юг
РЕПИНА Елена
Местные жители говорят, что постоянно видят на водохранилише одинокого белого лебедя

Местные жители говорят, что постоянно видят на водохранилише одинокого белого лебедя

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Ростова рассказал в соцсетях о том, что в Ростовском море, несмотря на декабрь, часто плавает лебедь. Горожанин рассказал об этом в соцсетях.

- Одинокий лебедь плавает на Ростовском водохранилище уже месяц. Наверное, он улететь не может. Боюсь, что птица просто погибнет холодной зимой, - написал неравнодушный подписчик городского паблика.

Также он спросил у пользователей, как можно спасти птицу. В комментариях люди посоветовали обратиться в МЧС или в полицию.

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