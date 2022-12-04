Из-за обмеления Дона полсотни судов не могут выйти в море

50 судов стоят на рейде из-за сгона воды в Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за восточного ветра произошел сгон воды в Дону и в Таганрогском заливе. В связи с этим вода опустилась почти до критических отметок, что создало большие проблемы для навигации.

Из-за сгона воды примерно 50 судов не могут выйти в открытое море и стоят на рейде.

- Судам пока не хватает глубин, - цитирует ТАСС представителя Росморречфлота.

В ведомстве также отметили, что сезон навигации на Дону должны были окончить первого декабря, но в связи со сложившейся ситуацией продлили до вторника, 6 декабря.

Тем временем, эксперты сообщили, что к концу первой декады декабря ветер начнет стихать. По мере этого вода в Дону будет возвращаться.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице коммунальные службы из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности.

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