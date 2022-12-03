Синоптик рассказала, когда на Дону начнет ослабевать сильный ветер

В Приазовье ветер будет достигать 23 метров в секунду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области в течение нескольких дней сохраняется сильный ветер. Синоптик рассказала, когда его порывы начнут ослабевать.

Как рассказала Елена Назарова, в первые дни декабря, скорость ветра будет составлять 7 — 12 метров в секунду. Порывы могут достигать 15 — 20 метров в секунду, а в Приазовье они могут усиливаться до 23 метров в секунду.

В конце первой декады декабря ветер постепенно начнет стихать. Его средняя скорость по-прежнему будет варьироваться от 7 до 12 метров в секунду. Однако выше 15 метров в секунду скорость не увеличится.

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