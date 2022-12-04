Ростовские коммунальщики из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности

Коммунальщики в Ростове готовы к непогоде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Следующая рабочая неделя будет морозной и ветреной. В связи с этим коммунальные службы города перешли в режим повышенной готовности.

Как рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, всю технику тщательно проверили. Также коммунальные службы в достаточном количестве запаслись противогололедными материалами.

А спецмашины постоянно дежурят на особо опасных участках дороги — на спусках и подъемах.

К слову, в центре внимания — внутридворовые территории. Управляющие компании обязали следить за состоянием участков, не забывать об уборке снега и сосулек с крыш.

- За несвоевременную уборку придомовой территории предусмотрена административная ответственность: для ТСЖ, ТСН, ЖСК - штраф от 40 до 50 тысяч рублей; для управляющих организаций - от 250 до 300 тысяч рублей, - прокомментировал в своем телеграм-канале сити-менеджер.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в северных районах области обещают заморозки до минус 18 градусов.

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