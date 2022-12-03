Мороз до минус 8 градусов и ураганный ветер ожидают в Ростове

Мороз и сильный ветер обещают в Ростове-на-Дону Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове, по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни будет ветрено и морозно.

Так, в воскресенье, 4 декабря, в донской столице столбик термометра с утра покажет минус восемь градусов.

Днем обещают пять градусов мороза, а вечером и ночью от минус 7 до минус 8.

Выходной день будет солнечным и без осадков, порывы ветра составят от 15 до 20 метров в секунду.

Понедельник, 5 декабря, будет таким же холодным. С утра мороз до минус восьми градусов, днем минус четыре, вечером минус восемь. Осадков не обещают. Порывы ветра составят примерно 10 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптик рассказала, когда стихнет сильный ветер в Ростовской области

Рассказываем, как будет меняться погода в декабре (подробнее)