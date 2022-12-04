Заморозки до минус 18 градусов обещают в Ростовской области в ближайшие дни

На Дону обещают заморозки в северный районах области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области предстоящая неделя будет холодной, а местами по области синоптики прогнозируют заморозки.

Так, по данным метеорологов, ночью, 4 декабря, и утром, 5 декабря, на севере области столбик термометра покажет минус 18 градусов, порывы ветра составят 18 метров в секунду.

При этом в понедельник, 5 декабря, и во вторник, 6 декабря, в Ростове будет морозно, солнечно и без осадков.

Со среды по пятницу в донской столице обещают облачность, но также без снега и дождя.

В Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии сообщили, что до конца воскресенья, 4 декабря, а также в понедельник, 5 декабря, в устье Дона сохранится низкий уровень воды.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что берег обмелевшего Таганрогского залива местные жители сравнили с пустыней.

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