Из-за ураганного ветра в Ростовской области у Таганрогского залива появилась пустыня

Берег Таганрогского залива сравнили с пустыней. Фото: "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростовской области ураганный ветер, бушующий уже почти неделю, привел к сгону воды в Дону и в Таганрогском заливе.

Жители приморского города выложили фото и видео с пляжа. На кадрах видно, как обмельчал Таганрогский залив из-за ветра. Там, где еще совсем недавно была вода, сейчас простирается песчаная суша. Пейзаж очень атмосферный.

- Таганрогская пустыня на месте Таганрогского залива, - написал автор кадров в паблике « Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону».

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что говорят специалисты по поводу сильного ветра. Метеорологи считают, что он начнет спадать к первой декаде декабря.

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