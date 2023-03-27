Последние дни марта принесут похолодание и снег с дождем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростовской области на неделе 27 - 31 марта будет прохладнее предыдущих дней. Синоптики прогнозируют понижение температуры, дожди и даже грозы, а в отдельные дни и вовсе снег с дождем на улицы пожалует. Публикуем подробный прогноз по дням от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 27 марта, будет облачно с прояснениями. Днем умеренный дождь. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8 градусов, днем +11-13.

В ночь на вторник, 28 марта, пройдет небольшой дождь, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем, в том числе при грозе, с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3-5, днем +17-19.

Ночью в среду, 29 марта, - кратковременный дождь и гроза, днем - небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный и северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе с порывами 15-18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +6-8, днем +7-9.

В последние два рабочих дня стремительно похолодает. В четверг и днем, и ночью может быть всего +4 градуса. В дневные часы сильный дождь, вечером небольшой, а вот с утра - мокрый снег, поздно вечером - снег с дождем.

В последний рабочий день температура поднимется не выше +7. Но рано утром будет +1 и мокрый снег, переходящий в сильный дождь до середины дня, который после передышки в полдня вернется уже поздно вечером. Ну а к выходным немного потеплеет — до +12, и начнет проглядывать солнце.

В Ростовской области в понедельник пасмурно, днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. утром местами туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5-10, при прояснениях станет прохладнее до +1, днем +8-13, по югу и востоку до +18.

Во вторник ночью местами небольшой и умеренный дождь, днем по западу кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем местами, в том числе при грозе, с порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью похолодает до +3-8, при прояснениях температура опустится до 0, днем — до +13-18, по югу — до +22.

В среду в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозой. Ветер юго-восточный с переходом на западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, при грозе с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью в зависимости от района +6-11°, по западу до +2, днем +4-9, по югу и востоку до +15.

В четверг и пятницу ожидается понижение температуры до +3 градусов днем, в ночные и утренние часы в ряде районов возможен мокрый снег, днем переходящий в слабый и сильный дождь. А в пятницу на пару градусов теплее, но рано утром еще успеет выпасть мокрый снег, днем синоптики прогнозируют дожди в ряде районов.

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