Готовимся к переходу от заморозков в -5 до летней жары в +31. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики сообщили прогноз до конца весны 2023 в Ростовской области. За оставшиеся два месяца заморозки в -5 градусов сменятся летней жарой. Начальник ростовгидрометцентра Елена Назарова рассказала, какой будет погода в апреле и мае.

НЕПОГОДА В КОНЦЕ МАРТА

Как рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, на территории Ростовской области до конца марта ожидается неустойчивый характер погоды.

- В отдельные дни местами небольшой и умеренный дождь, в последние дни марта в некоторых районах — с мокрым снегом, — комментирует Елена Николаевна. — Будет преобладать умеренный ветер западной четверти, в конце месяца — с порывами до 15 — 20 метров в секунду.

Что касается температуры, то ночью в регионе она будет держаться на уровне +4 — 10 градусов с понижением 30 и 31 марта от -1 до +5. Дневная температура +13 — 18 с понижением 29-31 марта до +5-12 градусов.

ЗАМОРОЗКИ В АПРЕЛЕ

Апрель не должен удивить дончан ни температурой, ни количеством осадков — по мнению синоптиков, второй весенний месяц ожидается в пределах нормы.

- В первой половине апреля по ночам будет преобладать температура +3-9, при вторжении холодных воздушных масс может понижаться до заморозков — от нуля до -5. Дневная температура +11-15, - рассказывает главный синоптик региона. - Во второй половине апреля продолжится потепление. Температура ночью +5-12, дневная составит +14-19, а к концу апреля повысится до +24-27 градусов.

Если начало апреля будет прохладным, то к концу месяца воздух прогреется до +24-27 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МАЙСКАЯ ЖАРА

Май также ожидается в пределах нормы, говорит прогноз Ростовгидрометцентра, как по температурному режиму, так и по осадкам.

- В отдельные дни ожидаются кратковременные дожди, во второй половине месяца не исключены грозы, также возможен град, — продолжает Елена Назарова. — Температура в ночные часы составит +6-13, понижаясь в начале месяца по северу области до + 1 — 3 градусов тепла. Дневная температура достигнет +17-22. В отдельные дни ожидается максимум - до +25 — 28. К концу мая возможно повышение температуры до +31.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты рассказали, почему мелеет Дон и к чему это может привести

Поговорили с учеными, экологами, рыбаками и краеведами (подробнее)