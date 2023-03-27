Не успел получить подарок: «УАЗик» погибшего участника спецоперации передали ополченцам ростовские волонтеры

Ростовские волонтеры передали ополченцам УАЗик погибшего бойца. Фото: архив героев публикации.

Ростовские волонтеры передали ополченцам автомобиль, который житель Кубани приобрел для своего зятя. Подарить не успел - офицер Росгвардии Евгений Редько погиб в зоне СВО, под Херсоном. У него остались жена и две дочери.

С НОЖОМ В НОГЕ

Евгений Редько служил в Росгвардии. Был командиром взвода управления вневедомственной охраны.

- За время службы мужа чего только не было: он мог вернуться с дежурства с ножом в ноге, а несколько лет назад после очередного задержания оказался в реанимации, - вспоминает Марина, вдова Евгения Редько. - Вызов поступил из ресторана, где пьяный посетитель отказался платить по счету за себя и свою спутницу. Сотрудники нажали тревожную кнопку. К заведению прибыла группа задержания. Когда уладить вопрос миром не получилось, росгвардейцы решили отвезти правонарушителей в отделение полиции. Но стоило им усадить нетрезвую даму в служебный автомобиль, как ее кавалер начал кидаться на машину.

Прапорщик полиции Евгений Редько имел ведомственные награды Фото: личный архив героев

Водитель отъехал, опасаясь, что разгоряченный алкоголем мужик разобьет стекла. Тогда бугай набросился на Евгения Редько и покатился с ним по склону в кусты. Внизу, воспользовавшись отключкой полицейского, он начал избивать его ногами. Евгений очнулся от вибрации мобильника: это звонили потерявшие командира товарищи. Им удалось скрутить и задержать дебошира.

«НЕ ДАЙ БОГ ПОВТОРИТСЯ!»

- Вместо 11 утра Женя пришел с ночной смены в 17 часов. У него не было лица – сплошное кровавое месиво. Сказал, что с ним все в порядке, врач не нужен, а потом начал терять сознание. Я отвезла мужа в больницу, где его сразу поместили в отделение реанимации. Когда он выкарабкался, я настояла на том, чтобы мы переехали жить поближе к моим родителям. Сказала, что нам с детьми нужна опора в жизни, если, не дай Бог, с ним опять что-нибудь случится, - продолжает собеседница.

Супруги продали жилье в Хабаровске и переехали в Краснодарский край. Купили земельный участок в курортном поселке Шепси – там, где живут родители Марины. Собирались построить дом.

Евгения обожали жена, дочки, пасынок, тесть и теща Фото: личный архив героев

Евгений планировал продолжить службу в Росгвардии, ждал, когда из Хабаровска придут его документы. Мужчину должны были принять на новое место с повышением, а до тех пор супруги устроились работать в банк – надо было кормить детей. В семье их трое: 16-летний Тимофей (сын Марины от первого брака), 12-летняя Эвелина и восьмилетняя Вика.

«ЛЮБИМАЯ, СПАСИБО ЗА ДОЧЬ!»

Евгений Редько рвался в зону СВО с марта. Марина не отпускала. Говорила, что не переживет, если его убьют.

- Я и сама хотела отправиться туда — быть медсестрой в госпитале. До переезда я работала заведующей детским садом и проходила обучение по оказанию первой помощи. Но я не могла рисковать жизнью из-за сына и дочери, - говорит собеседница.

В сентябре Евгений поставил ультиматум – либо жена принимает его решение, либо он просто уходит в ночь. С тяжелым сердцем Марина стала собирать любимого в дорогу. Приготовила вещи и аптечку, в которой заботливо подписала каждый препарат. Как позже рассказывал Женя, этот запас лекарств они с товарищами «съели» за две недели.

Евгений Редько был любящим мужем и отцом Фото: личный архив героев

15 сентября Евгений отправился в зону спецоперации на Херсонском направлении.

- По телефону муж неизменно шутил и говорил, что у него все замечательно. Не хотел, чтобы я плакала. Только один раз поддался слабости, признался, что все не так радужно и когда он вернется, будет долго мне обо всем рассказывать, - вспоминает вдова.

Последний раз Евгений позвонил жене 15 октября - в день рождения их младшенькой - Вики. Сказал: «Любимая, спасибо тебе за дочь!»

- Спустя час его не стало. Как именно он погиб, я до сих пор не знаю. Слышала четыре разные версии. По ним – пехотинцам – стреляли танки и минометы. Но они не отступали, - говорит Марина. - Мы прожили с мужем 13 лет. Женя был добрый, веселый и удивительно светлый человек. Заботливый и любящий. Мы все делали вместе и были друг для друга даже больше, чем муж и жена. Муж был человеком доблести и чести, готовым без раздумий отдать жизнь за свою семью, за Родину.

Евгений всегда умел поднять настроение любимой доброй шуткой Фото: личный архив героев

ПОДАРОК ДЛЯ ЗЯТЯ

Родители Марины – Анатолий Иванович и Ольга Григорьевна Бохины любили Евгения как сына. Несколько лет назад они купили ему в подарок «УАЗик» с небольшим пробегом. Тесть капитально отремонтировал автомобиль, поменял электрику, бензонасос, поставил новый карбюратор... Подготовил машину для близкого человека, от души и с любовью.

Смерть Евгения стала ударом для пожилых супругов. Анатолий Иванович с болью смотрел на «УАЗик», и вдруг осознал, что автомобилю здесь не место. Его надо передать бойцам в зоне СВО. Мужчина не знал, как отнесется к этому супруга. А когда рассказал жене о своем желании, та призналась, что тоже об этом думала!

Кстати, сам Анатолий Иванович - офицер в отставке. Говорит, если бы не проблемы со здоровьем (неоперабельная опухоль в мозгу, - прим. авт.) - давно бы присоединился к участникам спецоперации.

Гибель мужа стала для Марины ударом Фото: личный архив героев

ПОЗЫВНОЙ «БАНЗАЙ»

Общий знакомый предложил семье подарить автомобиль бойцам через ростовских волонтеров из благотворительного фонда «Колокол». Они регулярно возят гуманитарную помощь в зону СВО.

- По договору пожертвования Анатолий Иванович передал автомобиль нашей организации, а мы отвезли его ополченцам в Горловке. Это настоящие патриоты, готовые биться до последнего, - рассказала создательница благотворительного фонда Виктория Кочмарева.

Анатолий Иванович Бохин хотел подарить автомобиль зятю Фото: личный архив героев

Перед тем как отправиться в Горловку, ростовчане нанесли на «УАЗик» бронепленку. А еще сделали наклейку на автомобиль с именем и позывным погибшего бойца: «Банзай».

Символично, что машина была передана бойцам накануне Дня войск национальной гвардии, который отмечается сегодня, 27 марта.

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