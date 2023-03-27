В Ростовской области многодетная мать напала на полицейского в больнице

Мать накинулась с кулаками на женщину-полицейского. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области мать троих детей оказалась на скамье подсудимых. Женщину обвиняли в нападении на сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Причем инцидент произошел прямо в больнице, куда мать доставили вместе с тремя маленькими детьми. Рассказываем подробности.

РОДИЛА ТРЕХ ПОГОДОК

В свои 25 лет Наталья (имя изменено — прим. ред.) уже стала многодетной матерью, рассказывает источник «КП — Ростов-на-Дону». Воспитывала трех малышей-погодок, старшему уже идет четвертый год. И только в прошлом году с помощью материнского капитала смогла купить домик и переехать от родителей. До этого жила с ними и братом, который из-за болезни время от времени становился агрессивным. Сама Наталья тоже стоит на учете у врача с незначительными ментальными нарушениями, но за свои действия отвечает и опасности другим не представляет.

И когда женщина жила у родителей, и когда переехала в свой дом, к ней периодически приходили с плановыми проверками представители органов опеки. Считалось, что семья находится в социально опасном положении. Люди жили только на детские пособия.

Из раза в раз инспекторы заставали мать троих малышей выпившей. За неполных четыре года в отношении женщины было составлено семь протоколов за антисанитарные условия, алкогольное опьянение и невыполнение родительских обязанностей.

КИНУЛАСЬ С КУЛАКАМИ

В очередной раз к матери с проверкой пришли вечером второго января. Женщина встретила сотрудников опеки и администрации нетрезвой — вместе с сожителем они «отмечали» уже третий день. Дома был форменный беспорядок.

Комиссия направила детей в районную больницу на осмотр, а маму - для освидетельствования на наличие алкоголя.

В больницу доставили мать и троих ее детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В коридоре медучреждения Наталья увидела стражей порядка в обмундировании и впала в ярость. Женщина-полицейский стала объяснять, почему детей доставили в больницу. Но алкоголь не давал мыслить критически. Наталья стала возмущаться, а потом напала на инспектора и ударила его ногой. После этого сожитель схватил и усадил Наталью на скамейку, но успокоить ее не удалось. Она вскочила и накинулась с кулаками на полицейскую. Мужчине с трудом удалось оттащить ее от инспектора.

СУД ПРИЗНАЛ ВИНУ

Серьезных травм сотрудница полиции не получила, но нападение на правоохранителя при исполнении не могли оставить без ответа.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, - рассказал прокурор Ремонтненского района Сергей Смородинов.

В ходе расследования свою вину женщина признала. Суд учел и отрицательные характеристики из администрации сельского поселения.

По результатам рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель попросил суд признать Наталью виновной и назначить ей наказание — лишить свободы условно сроком на один год с испытательным сроком в течение года. Напомним, максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Как удалось узнать «КП — Ростов-на-Дону» у собственного источника, в свою очередь органы опеки подали в суд материалы, по результатам которых детей изъяли из семьи. Двух братиков и кроху-сестричку отправили в ростовский Дом малютки.

Но для Натальи еще не все потеряно, и есть шанс быть со своими детьми. Для начала суд обязал женщину найти работу и регулярно приходить на явку в правоохранительные органы.

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