Врачи по крупицам восстановили сломанную челюсть ростовчанина

Ростовские выполнили сложнейшую операцию 36-летнему пациенту. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Ростовские выполнили сложную операцию 36-летнему пациенту, поступившему с множественным переломом костей. Мужчина рассказал, что такие травмы получил во время внезапного конфликта с неизвестными.

- У ростовчанина диагностировали двусторонний открытый переломом нижней челюсти – слева и справа со смещением отломков и перелом левой скуловой кости, - рассказали в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБСМП в городе Ростове-на-Дону.

Известно, что в год оказывают специализированную хирургическую помощь почти 1500 пациентам, выполняют все виды хирургического лечения заболеваний челюстно-лицевой области. И, как говорят врачи, эти повреждения являются типичными для подобных происшествий и ДТП.

Хирурги восстановили поврежденные кости с помощью титановых минипластин и винтов. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Хирурги провели пациенту сложнейшую операцию, восстановив поврежденные кости с помощью титановых минипластин и винтов. По словам специалистов, уже на следующий день после операции мужчина чувствовал себя значительно лучше. И даже смог восстановиться.

- Вы не представляете себе, какое испытываешь счастье, когда после всего пережитого вновь обретаешь возможность говорить, как прежде, есть как прежде, смотреть на себя в зеркало, наконец. Наши врачи – настоящие профессионалы. И низкий им поклон за их труд, - поделился эмоциями мужчина.

Известно, что его уже выписали из стационара.

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