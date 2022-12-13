В квартире вылетели окна. Фото: ГУ МЧС по Республике Калмыкия

Опубликовано видео с места ЧП в Элисте, где в результате хлопка газовоздушной смеси пострадала женщина. Кадры передает пресс-служба главного управления МЧС по Республике Калмыкия.

ЧП произошло в коттеджном поселке Сити-Чесс в одной из многоквартирных трехэтажек. На кадрах видно, как вылетели стекла на балконе, уличный блок сплит-системы оторвался, частично разлетелась кирпичная кладка, металлоконструкции и клоки теплоизоляции.

- В результате хлопка воздушно-газовой смеси предварительно повреждены три оконных проема и межкомнатные двери, несущие стены не повреждены, - комментируют в МЧС.

К счастью, никто в ЧП не погиб. Единственная пострадавшая — женщина. Прибывшие на место медики скорой помощи забрали ее в республиканскую больницу.

- Жители дома были эвакуированы. Им было предложено расположиться в пункте временного размещения, но люди уехали к своим родственникам, - добавили спасатели.

Надзорным органам предстоит установить причины произошедшего и оценить ущерб.

- Планируется проведение предварительной экспертизы, по определению последствий, по итогам которой будут приняты последующие решения, - добавил замначальника ГУ МЧС по Республике Калмыкия по гражданской обороне и защите населения Игорь Ремишевский.

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