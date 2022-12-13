В Элисте в многоквартирном доме произошел взрыв, есть пострадавший

В квартире повреждены три оконных проема. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Элисте в трехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв газово-воздушной смеси. Происшествие случилось в Сити-Чесс утром 13 декабря.

Взрыв случился в одной из квартир на втором этаже. По предварительным данным, были повреждены три оконных проема, несущие стены остались целы.

— Пострадал один человек, госпитализирован в РБ им.П.П.Жемчуева. Проведена эвакуация жителей дома, — прокомментировали в МЧС.

На место происшествия работают три спасателя, привлечена одна единица техники. На месте все экстренные службы.

— Причина, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются, — добавили в МЧС.

Подробности происшествия пока не сообщаются. Известно, что пострадавшая — женщина. Как рассказали в больнице, куда ее доставили, ее состояние оценивается как тяжелое, стабильное.

Напомним, 9 декабря взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Рязани. Были повреждены две квартиры на первом и втором этажах, жильцов удалось спасти. К инциденту привела работа самогонного аппарата.

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