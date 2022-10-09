Хлопок после воспламенения аэрозольных баллончиков произошел в одной из высоток Ростова

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В жилой высотке на Днепровском, предварительно, воспламенились аэрозольные баллончики с бытовой химией, потом произошел хлопок. Эту версию 9 октября озвучили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что эксперты еще проводят проверку по факту случившегося. Собранные материалы должны подтвердить или опровергнуть предположения правоохранителей.

Напомним, хлопок произошел вчера поздно вечером в одной из квартир 9-этажного дома в Первомайском районе. По словам местных жителей, ударная волна выбила стекла и повредила межкомнатную стену.

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Сейчас детали случившегося выясняют сотрудники МВД, начала проверку прокуратура (подробности)