Каспер, мачо и балерина в маске пришельца: о самых удивительных нарядах на утренниках, рассказала воспитательница детского сада

Креатив иногда зашкаливает. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новогодняя подготовка в самом разгаре, а это значит, что еще неделя-другая и во всех городах страны стартует марафон корпоративов и утренников.

Чего только стоят праздничные концерты в детском саду? Наверняка многие помнят всех этих снежинок в домашней мишуре, грустных зайчиков в картонных масках и мишек, чьи костюмы старательно шились из старого бабулиного манто. Но времена идут и им на смену приходят новые, порой очень забавные и даже странные.

Креатива и смекалки некоторым родителям точно не занимать, считает воспитательница одного из детских садов Ростова. За годы работы девушка видела ни один десяток самых нестандартных нарядов для праздничных утренников. Тут вам и грустные приведения, и мини-копии Стаса Михайлова, и даже инопланетные балерины. Но обо всем по порядку.

ПОЛУЧИЛСЯ КАСПЕР В ДЕПРЕССИИ

- Каждый год примерно с середины декабря в нашем саду начинается активная подготовка к празднику, - начинает рассказа Дарья. – Заведующая собирает всех воспитателей на шумную летучку по случаю. Там вместе с музыкальным руководителем определяемся с программой, делим сценарии между группами и, конечно же, распределяем роли малышам.

От таких костюмов и у Дедушки сердце может прихватить. Фото: Евгения ГУСЕВА

Детки, которые играют в тематических сценках, обязательно должны быть в соответствующих нарядах, а вот для остальных - тех, кто просто участвует в танцах и плясках - такой строгий дресс-код не обязателен. Обычно, девочки облачаются в принцесс, снежинок, и героинь современных мультиков. У мальчиков же в топе - фиксики, Человек-паук и уже привычные многим черепашки-ниндзя. Но бывают случаи, когда родители решают проявить чудеса креатива.

Например, однажды одна из малышек пришла на утренник в костюме грустного приведения. Видимо, мамочка решила, что такой вариант – это максимально дешево, сердито и наверняка зацепит сердца присутствующих. Да, зацепило, это мягко сказано. Особенно, когда юная Эльвира достала из кофра продырявленную простыню, я очень удивилась. Ну всякое бывает, может родители перепутали корпоративный образ с нарядом Эльзы. Но нет! Девочка сказала, что это образ Каспера: придумала его мама, а реализовал - папа. Когда Эля облачилась в загадочный наряд, мы тихонько захихикали. Ей, конечно же, сказали, что все прекрасно.

По факту же, заботливый родитель, видимо, не совсем рассчитал пропорции, поэтому вырез для глаз был немного ниже задуманного. Получился такой "Каспер в депрессии", но воспитанница была счастлива.

А КАК ВАМ - БАЛЕРИНА С МАРСА

- Но образ приведения — это еще цветочки, - продолжает воспитательница. После горе-Каспера, думала, что креативнее некуда, но родители из нашей группы умеют удивлять. Так, два года назад четырехлетняя Милана пришла на утренник в образе инопланетной балерины. Это была эдакая смесь пришельца и принцесски.

Дело все в том, что Милана - по натуре очень боевая дама, вечно играет с мальчишками, куклам предпочитает машинки, а сказочным феям – Бэтмена. А вот мама девочки видит в ней сказочный цветочек: старается наряжать в красивые платья, дарит детскую косметику и книжки про Белоснежку. По рассказам бабушки, перед утренником родители специально купили малышке розовый наряд балерины. А та, увидев большое количество блесток, демонстративно отказалась его надевать. Сказала: на него словно единорогов стошнило, не пойду. Целых два часа родные пытались уговорить Милану, но безрезультатно. Уже перед выходом девчушка заявила: «Я выйду в этой пачке, если разрешите добавить аксессуар».

Наряды снежинок уходят в прошлое. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мама аж в ладоши захлопала от радости, но через несколько минут дочь вышла в маске пришельца. Упертость взяла вверх. Как сейчас помню, все присутствующие очень косо смотрели на родителей Миланы.

ПРО МАЧО, ХОЗЯЮШКУ И МЕШОК С ПОДАРКАМИ

- А вот в прошлом году на нашем утреннике было самое креативное комбо нарядов, - смеется девушка. - Например, четырехлетний Денис пришел в образе мачо. Классический костюм с подтяжками, белая рубашка, расстегнутая на две пуговицы, идеально уложенные волосы и золотая цепь на груди. И ладно бы мамочка на этом остановилась! Но - нет. Для полноты наряда ребенку нарисовали усы, редкую щетину и вручили красную розу. Видимо, родительница так преисполнилась образом Стаса Михайлова, что не могла отказать себе в удовольствии сделать из сына его маленькую копию. Финалом истории был танец - Денис весь из себя "мачо" и малышка Таня в костюме "хозяюшки". Да, оказалось, что такое тоже существует. Видимо всем уже надоели сказочные герои, и родители решили переключиться на реальность.

Главное - чтобы ребенок был счастлив. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наша "хозяюшка", кстати, по степени оригинальности ничуть не уступала образу Дениса. Сверху серого сарафана на девочку надели мешок из-под риса, украшенный различными бытовыми предметами. Низ юбки, например, был собран из упаковок стирального порошка, а образ дополняли разноцветные резиновые перчатки. Таня настолько ритмично танцевала, что дала форму даже самым нарядным снежникам. "Семейную пару" разбавлял костюм Юли - ее мама нарядила девочку... "мешком с подарками". Красная бархатная ткань платья была расшита объемными коробками, а на голове - золотой бант. Пожалуй, детский утренник – это единственное место, где "мачо", "хозяюшка" и "мешок с подарками" могли бы танцевать под музыку из "Буратино".

БУДУ ДОМОМ ГЛАВНОЙ ЗЛОДЕЙКИ

- Но воспитатели по креативности тоже не отстают от малышей, - уверяет сотрудница ростовского детского сада. – В этом году я буду "избушкой бабы Яги". Да-да, целым мини-домиком на ногах, так решила наша учительница по музыке. Мол, вот Дашка ростом ты не вышла, поэтому придется играть веселую хатку главной злодейки. Нужно будет надевать картонную коробку с дырками для рук, и весело плясать, будто бы всю жизнь об этом мечтала. Нет, конечно, понимаю, что в юности хотела быть актрисой, но Оскар за роль главной сказочной ветоши, это - сильно!

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