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Общество13 декабря 2022 7:59

Предложение руки и сердца, билет до Магадана и полное обследование организма: какие подарки хотят увидеть под елочкой ростовчане

Узнали, за какие необычные «хотелки» жителям донской столицы придется выложить кругленькую сумму
Александра КАКАСЬЕВА
Узнали, какие подарки хотят увидеть под елочкой ростовчане.

Узнали, какие подарки хотят увидеть под елочкой ростовчане.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На пороге Нового года каждый из нас составляет список самых желанных презентов. Одни просят Дедушку Мороза о гаджетах, другие загадывают путевку к пальме или новомодную колонку, ну а некоторым достаточно теплых посиделок за семейным столом.

"Хотелки" всегда такие разные - тут бы и подарок купить, и в бюджет уложиться. И, если в детстве мы не особо задумывались о том, сколько все это стоит, то во взрослой жизни приходиться сводить дебет с кредитом.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанами, чтобы узнать, о каких подарках под елочку они мечтают, и каждый ли из них возможно купить?

«ЗАМУЖ ХОЧУ, ДЕДУШКА МОРОЗ»

Целых 10 лет ростовчанка Виктория мечтает получить под Новый год самый сокровенный подарок. Нет, это не робот-пылесос, сережки или даже теплая шуба. Ее желание не сможет организовать даже самый крутой Дед Мороз.

– Вот уже несколько лет складывается ощущение, что в этом мире осталось только две незамужние женщины, я и героиня сериала «Секс в большом городе», - смеется ростовчанка. - Что тут еще скажешь, ситуация обнять и плакать, даже подруга Ленка в прошлом году окольцевала приличного айтишника. Я же долгие годы верю в байку о том, что милый просто не созрел.

Ладно, первый год проверяли чувства, на пятый решили съехаться, в седьмую годовщину Ваня презентовал лабрадора, но сейчас-то, в чем проблема? Может, мне тоже хочется платье в форме хинкали и под звуки баяна залететь в ЗАГС. Так что, одна надежда на эту новогоднюю ночь: как раз 31 декабря мы отмечаем 10-ю годовщину знакомства. Если в последнее время только намекала о заветном колечке, то сейчас уже кричу: «Замуж хочу, Дедушка! Ты там Ванечку пихни, вдруг одумается!».

А для кого-то лучшим подарком может стать предложение руки и сердца.

А для кого-то лучшим подарком может стать предложение руки и сердца.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Надеюсь, в 12 ночи дорогой встанет на одно колено, достанет красную коробку и, наконец, произнесет: «Дорогая Вика, хочу встречать с тобой все рассветы и закаты, а через 70 лет радикулиты и артриты. Выходи за меня!».

НАКОПИТЬ НА МЕЧТУ

И если одним, как Виктории, подавай путешествие в мир брака, то другим подойдут варианты попроще. Например, опытная путешественница Тамара мечтает получить под елочку билет до Магадана.

– Да, понимаю, прозвучит странно, но я действительно долгое время грезила этой идей, - улыбается Тамара. - У нас же как принято, если девочка и мечтает о поездке, то это обязательно о Турции или Бали. Как человек, исколесивший нашу страну от Калининграда до Байкала, с уверенностью скажу – в России есть очень интересные и красивые места: главное научиться строить правильные маршруты.

Считаю, что Магадан - это прекрасный вариант для зимнего путешествия. Тут тебе заснеженные дали Охотского моря, байки о золотоискателях или аутентичный порт. Так и представляю, как под ритмичный стук колес завариваю чай, а в наушниках играет известная песенка Васи Обломова. Правда, такой подарочек не каждый Дедушка Мороз потянет.

Например, самый бюджетный самолет из Москвы с одной пересадкой, обойдется прилично в обе стороны. Прямых рейсов поездом из Ростова и столицы - нет, только вариант с пересадкой в Нижнем Новгороде. Причем такая поездка в одну сторону будет длиться минимум 2 дня, а стоить - от 36 тысяч рублей. Кажется, на легенды о золотоискателях придется подкопить, но, может, в следующем году скооперируемся с «волшебником», и я наконец увижу мечту.

ВМЕСТО ВЕЧЕРИНОК – ВИТАМИНЫ СО СКИДКАМИ

Путешествие и предложение мечты – это, конечно, хорошо, но бывают подарки, которые тебе просто необходимы, например, полный чекап организма. Именно о нем мечтает ростовчанин Илья.

– На часах без пяти 35 лет, сейчас все чаще предпочитаю «беленькой» ароматный чай с ромашкой, громким тусам - спокойные вечера под сериалы, а вместо пивных бокалов закупаю классные таблетницы, - смеется он. - Да, суровая реальность взрослой жизни заставляет серьезно задумываться о давлении, мигренях и прочих радостях четвертого десятка.

Если раньше на Новый год мы желали друг другу веселых вечеринок, то сейчас в застольном топе фразы про сибирское здоровье и витаминчики со скидкой. В череде этих событий задумался о полной проверке организма: хочется под Новый год устроить себе филиал санатория. Сдавать анализы, ходить по врачам, пить кислородные коктейльчики и, желательно, уместить всю это обширную программу дня так в два-три.

"Хотелки" всегда такие разные - тут бы и подарок купить, и в бюджет уложиться.

"Хотелки" всегда такие разные - тут бы и подарок купить, и в бюджет уложиться.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот с сентября копил на хорошие часы под елочку, сейчас же все эти деньги уйдут на больничный шик. Ведь цены кусаются, как теща после огородно-копательных работ. Минимальный набор стартует от 7 тысяч, максимальный, с оздоровительными капельницами и полным стационаром, - и все 50 тысяч рублей.

МАШИНКИ И КОНСТРУКТОРЫ СМЕНИЛИСЬ МОДНЫМИ НАУШНИКАМИ

Со взрослыми желаниями все понятно. Но о чем же там мечтают дети? Может, о классной железной дороге, конструкторе или кукле с набором платьев? Как бы не так!

- Поколению смартфонов подавай только модные гаджеты, причем ценник на них страшнее обновленной платежки ЖКХ, - жалуется Анастасия, мама четырехлетнего Степана. – В этом году мой сынок превзошел сам себя, раньше в письмах он просил машинку, волшебный меч или фигурку Халка. Сейчас же Степочка потребовал беспроводные наушники за пять тысяч рублей.

От обычных, которые вдвое дешевле, они отличаются светящимися ушками и разноцветными экранами на корпусе. Поначалу сказала ему, что Дедушка Мороз обязательно исполнит его мечту, но едва зашла на сайт проверить цену и тут же засомневалась в способностях новогоднего волшебника. Пыталась даже мягко разузнать: мол, если под елкой окажется конструктор, сильно ли сын обидится? На что ребенок ответил: «Мама, ты что, это же Дедушка Мороз. Если у него есть денежки даже на колесницу с оленями, то на мои наушники и подавно найдется...».

Вот так волшебная сказка влетела мне в неприятную копеечку.

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