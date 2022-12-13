Предложение руки и сердца, билет до Магадана и полное обследование организма: какие подарки хотят увидеть под елочкой ростовчане

Узнали, какие подарки хотят увидеть под елочкой ростовчане. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На пороге Нового года каждый из нас составляет список самых желанных презентов. Одни просят Дедушку Мороза о гаджетах, другие загадывают путевку к пальме или новомодную колонку, ну а некоторым достаточно теплых посиделок за семейным столом.

"Хотелки" всегда такие разные - тут бы и подарок купить, и в бюджет уложиться. И, если в детстве мы не особо задумывались о том, сколько все это стоит, то во взрослой жизни приходиться сводить дебет с кредитом.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанами, чтобы узнать, о каких подарках под елочку они мечтают, и каждый ли из них возможно купить?

«ЗАМУЖ ХОЧУ, ДЕДУШКА МОРОЗ»

Целых 10 лет ростовчанка Виктория мечтает получить под Новый год самый сокровенный подарок. Нет, это не робот-пылесос, сережки или даже теплая шуба. Ее желание не сможет организовать даже самый крутой Дед Мороз.

– Вот уже несколько лет складывается ощущение, что в этом мире осталось только две незамужние женщины, я и героиня сериала «Секс в большом городе», - смеется ростовчанка. - Что тут еще скажешь, ситуация обнять и плакать, даже подруга Ленка в прошлом году окольцевала приличного айтишника. Я же долгие годы верю в байку о том, что милый просто не созрел.

Ладно, первый год проверяли чувства, на пятый решили съехаться, в седьмую годовщину Ваня презентовал лабрадора, но сейчас-то, в чем проблема? Может, мне тоже хочется платье в форме хинкали и под звуки баяна залететь в ЗАГС. Так что, одна надежда на эту новогоднюю ночь: как раз 31 декабря мы отмечаем 10-ю годовщину знакомства. Если в последнее время только намекала о заветном колечке, то сейчас уже кричу: «Замуж хочу, Дедушка! Ты там Ванечку пихни, вдруг одумается!».

А для кого-то лучшим подарком может стать предложение руки и сердца. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Надеюсь, в 12 ночи дорогой встанет на одно колено, достанет красную коробку и, наконец, произнесет: «Дорогая Вика, хочу встречать с тобой все рассветы и закаты, а через 70 лет радикулиты и артриты. Выходи за меня!».

НАКОПИТЬ НА МЕЧТУ

И если одним, как Виктории, подавай путешествие в мир брака, то другим подойдут варианты попроще. Например, опытная путешественница Тамара мечтает получить под елочку билет до Магадана.

– Да, понимаю, прозвучит странно, но я действительно долгое время грезила этой идей, - улыбается Тамара. - У нас же как принято, если девочка и мечтает о поездке, то это обязательно о Турции или Бали. Как человек, исколесивший нашу страну от Калининграда до Байкала, с уверенностью скажу – в России есть очень интересные и красивые места: главное научиться строить правильные маршруты.

Считаю, что Магадан - это прекрасный вариант для зимнего путешествия. Тут тебе заснеженные дали Охотского моря, байки о золотоискателях или аутентичный порт. Так и представляю, как под ритмичный стук колес завариваю чай, а в наушниках играет известная песенка Васи Обломова. Правда, такой подарочек не каждый Дедушка Мороз потянет.

Например, самый бюджетный самолет из Москвы с одной пересадкой, обойдется прилично в обе стороны. Прямых рейсов поездом из Ростова и столицы - нет, только вариант с пересадкой в Нижнем Новгороде. Причем такая поездка в одну сторону будет длиться минимум 2 дня, а стоить - от 36 тысяч рублей. Кажется, на легенды о золотоискателях придется подкопить, но, может, в следующем году скооперируемся с «волшебником», и я наконец увижу мечту.

ВМЕСТО ВЕЧЕРИНОК – ВИТАМИНЫ СО СКИДКАМИ

Путешествие и предложение мечты – это, конечно, хорошо, но бывают подарки, которые тебе просто необходимы, например, полный чекап организма. Именно о нем мечтает ростовчанин Илья.

– На часах без пяти 35 лет, сейчас все чаще предпочитаю «беленькой» ароматный чай с ромашкой, громким тусам - спокойные вечера под сериалы, а вместо пивных бокалов закупаю классные таблетницы, - смеется он. - Да, суровая реальность взрослой жизни заставляет серьезно задумываться о давлении, мигренях и прочих радостях четвертого десятка.

Если раньше на Новый год мы желали друг другу веселых вечеринок, то сейчас в застольном топе фразы про сибирское здоровье и витаминчики со скидкой. В череде этих событий задумался о полной проверке организма: хочется под Новый год устроить себе филиал санатория. Сдавать анализы, ходить по врачам, пить кислородные коктейльчики и, желательно, уместить всю это обширную программу дня так в два-три.

"Хотелки" всегда такие разные - тут бы и подарок купить, и в бюджет уложиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот с сентября копил на хорошие часы под елочку, сейчас же все эти деньги уйдут на больничный шик. Ведь цены кусаются, как теща после огородно-копательных работ. Минимальный набор стартует от 7 тысяч, максимальный, с оздоровительными капельницами и полным стационаром, - и все 50 тысяч рублей.

МАШИНКИ И КОНСТРУКТОРЫ СМЕНИЛИСЬ МОДНЫМИ НАУШНИКАМИ

Со взрослыми желаниями все понятно. Но о чем же там мечтают дети? Может, о классной железной дороге, конструкторе или кукле с набором платьев? Как бы не так!

- Поколению смартфонов подавай только модные гаджеты, причем ценник на них страшнее обновленной платежки ЖКХ, - жалуется Анастасия, мама четырехлетнего Степана. – В этом году мой сынок превзошел сам себя, раньше в письмах он просил машинку, волшебный меч или фигурку Халка. Сейчас же Степочка потребовал беспроводные наушники за пять тысяч рублей.

От обычных, которые вдвое дешевле, они отличаются светящимися ушками и разноцветными экранами на корпусе. Поначалу сказала ему, что Дедушка Мороз обязательно исполнит его мечту, но едва зашла на сайт проверить цену и тут же засомневалась в способностях новогоднего волшебника. Пыталась даже мягко разузнать: мол, если под елкой окажется конструктор, сильно ли сын обидится? На что ребенок ответил: «Мама, ты что, это же Дедушка Мороз. Если у него есть денежки даже на колесницу с оленями, то на мои наушники и подавно найдется...».

Вот так волшебная сказка влетела мне в неприятную копеечку.

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