Ростовчане не готовы отказаться от новогоднего оливье ради здоровья

Пусть салат тяжелый, пусть даже вредный - ростовчане обязательный атрибут Нового года не бросают. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ростовчане не собираются отказываться от салата оливье на новогоднем столе, несмотря на предупреждения диетологов. В группе «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» ВКонтакте наши читатели активно комментировали новость о том, что диетолог назвала традиционный праздничный салат вредным для здоровья.

Напомним, ранее «КП — Ростов-на-Дону» писала о том, что диетологи предлагают ростовчанам отказаться от оливье.

- Помимо того, что оливье очень калорийный салат, он еще и достаточно вредный по причине сочетания несочетаемых ингредиентов. Картофель в сочетании с полуфабрикатами, такими как колбаса, да еще и с добавлением бобовых и майонеза совершенно спокойно могут стать причиной несварения в ЖКТ, — поделилась нутрициолог и диетолог Ирина Писарева

Каким бы ни было вредным с точки зрения диетологии блюдо, за него, как за последнюю отдушину, ростовчане встали горой.

- Здравствуйте! Ели-ели и теперь, оказывается, все испортили желудки, - с недоверием отнеслась к словам эксперта дончанка.

- И дышать, и воду пить тоже надо отказаться! - драматизирует читательница.

- Жить вообще вредно, - философствует третий комментатор.

- Просто теперь это дорого получается, потому и вредно, - смеется ростовчанка.

- От многого нужно отказаться. Куда ни глянь - все продукты опасны, - задумалась подписчица.

- Надо просто есть оливье в небольших объемах как закуску и только свежий, - поделился соображениями наш активный подписчик.

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