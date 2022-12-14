В Торгово-промышленной палате объяснили, что происходит с ценами на картофель в Ростове

В этом году донские аграрии собрали большой урожай картофеля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове появились сообщения о резком подорожании картофеля в сетевых магазинах. При этом, по данным Ростовстата, с 31 октября по 5 декабря стоимость продукта в донской столице изменилась с 31,14 до 31,67 руб. за килограмм. Средняя цена по Ростовской области за этот же период снизилась с 30,26 до 30,20 руб. за килограмм.

В Торгово-промышленной палате области рассказали, что происходит с ценами на картофель.

Советник президента и эксперт по ценообразованию ТПП Юрий Корнюш говорит, что в 2022 году по стране наблюдалась высокая урожайность. Предложение картофеля на рынке выше, чем в прошлом году. Ростовская область не стала исключением.

— Валовый сбор — более 195 тысячи тонн. Урожайность в этом году превышает прошлогодние показатели на 10 ц/га и составила 300 ц/га, — приводит данные Юрий Корнюш.

По данным экспертно-аналитического центра «АБ - Центр», цены на картофель на Юге России 11 ноября находились на уровне 15,6 руб. за килограмм. В Ростовской области оптовые цены варьируются от 11 до 25 рублей за кило. Картофель второго сорта можно закупить оптом и за 7 рублей за килограмм.

По словам Корнюша, предпосылок к подорожанию картофеля нет. Он предположил, что завышенные цены в магазине могут быть следствием наценки торговых сетей.

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