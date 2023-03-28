«Выползают где-нибудь на Красноармейской»: в Ростовской области после зимней спячки стали просыпаться змеи

В городской черте Ростова-на-Дону можно встретить обыкновенного ужа. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на небольшое похолодание в конце марта, весна в Ростовской области уже вступила в свои права. Теплое солнце стало причиной пробуждения после зимней спячки не только мух и клещей, но и пресмыкающихся.

Ростовский зоолог Алексей Тихонов рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», в каких районах Ростовской области сейчас можно встретить змей, ядовиты ли они, а также насколько вероятно увидеть этих существ в центре Ростова.

ЗИМУЮТ В ТРУБАХ

Специалист подтвердил информацию о том, что змеи сейчас начинают потихонечку просыпаться. Конечно, обычно это происходит в апреле. Но поскольку установилась теплая погода, пресмыкающиеся стали проявлять определенную активность.

Это постепенное просыпание растянуто во времени. Некоторые змеи начали выползать из своих норок еще в конце февраля, когда стало немного потеплее. Но основная же масса выходит на поверхность, когда тепло станет постоянным.

- Те же самые водяные ужи... Они зимуют в местах, удаленных от воды, - приводит в пример Алексей Тихонов. - По трубам они отползают подальше от Дона и впадают в спячку. А потом весной просыпаются и выползают где-нибудь на Красноармейской. Как это уже бывало в прошлые годы.

ЯДОВИТЫЕ — НА ЮГО-ВОСТОКЕ ОБЛАСТИ

Зоолог отмечает, что в городской черте Ростова-на-Дону ядовитых змей нет. Здесь можно встретить лишь абсолютно безопасных для людей ужей. Водяного и обыкновенного. А вот в тех краях, где земля хорошо прогревается, можно встретить желтобрюхого полоза.

- Это довольно крупная змея, - отмечает специалист. - Он даже может проявить агрессию. Но он тоже не ядовит, а наоборот — даже полезен, поскольку ловит мышей.

А вот таких пресмыкающихся как гадюки можно встретить в юго-восточной части Ростовской области. Например, в Орловском и Пролетарском районах. Встречались как-то гадюки и немного севернее, в Шолоховском и Каменском районах области. Поблизости от донской столицы гадюки пока никому не встречались — тут их никто не находил.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА ЗМЕЯ

В целях безопасности при обнаружении змей МЧС России советует обходить их стороной и дать возможность уползти. Встречи с ядовитой змеей лучше постараться избежать. Если же вас укусила змея, необходимо сразу же набрать номер "скорой". Там расскажут, что делать. Важно в течение двух часов обеспечить введение противозмеиной сыворотки.

Нужно всегда помнить, что змеи первыми не нападают, поскольку сами до ужаса боятся людей. И если их не тревожить, не пытаться поймать, то можно избежать больших неприятностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Рыбалка" змеи попала на видео в Ростове

Охота оказалась удачной (подробнее)