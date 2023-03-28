Гололед, мороз и мокрый снег: в последнюю неделю марта в Ростов вернется зима

Зима в Ростов вернется в марте. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В последнюю неделю марта в Ростовскую область вернется зима со снегом и морозом. Как сообщают синоптики, в ночь на 29 марта в Ростове ожидается холодный атмосферный фронт с осадками, а температура воздуха понизится до четырех градусов ниже нуля.

- Вечером 28 марта в отдельных районах области возможна гроза, - рассказывает в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону" руководитель ростовского гидрометцентра области Елена Назарова. - 29 и 30 марта местами ожидаются сильные осадки. В ближайшие сутки, 28 марта, температура воздуха ожидается +4..+9 градусов, при прояснениях до 0, днем +11...+16, а по югу области - до +18 градусов тепла.

В среду, 29 марта, в связи с прохождением холодного фронта в утренние и дневные часы температура воздуха по западной половине донского региона будет понижаться. В ночные часы температура ожидается 6-11 градусов тепла, по востоку области - +7...+12 градусов, а на западе - понизится до 4-9 градусов со знаком плюс.

30 и 31 марта осадки сохранятся в большинстве районов, причем пройдут они в виде дождя и мокрого снега.

- С налипанием мокрого снега на проводах и деревьях и гололедицей в отдельных районах, - продолжает собеседница. - Ветер будет преобладать западный, 6-11 метров в секунду. А 28,29 и 30 марта с усилением в дневные часы до 15-20 метров в секунду.

30 и 31 марта продолжится понижение температуры воздуха, в ночные часы она составит от -1 до +3 градусов тепла, по северу и востоку до -4 градусов. Дневная температура 30 марта по северу области ожидается -3 +2 градуса, а по югу - +4-9 градусов тепла. 31 марта в ночные часы температура воздуха составит -3... +3 градусов, днем +5...+10 тепла.

К выходным дням осадки прекратятся, температура ночью составит от -3 до +3 градусов тепла. Дневная же температура будет постепенно повышаться и составит от +6 до +13 градусов.

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