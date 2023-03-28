«Ходил как на работу»: Житель Элисты за семь дней срезал рельсы на 2,5 миллиона рублей

Целую неделю мужчина методично резал рельсы и железнодорожные стрелки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Кража века» сорвалась у жителя Элисты. Целую неделю он готовил свое идеальное преступление, чтобы разбогатеть на пару миллионов за счет рельсов и другого металла с железной дороги, но все зря. В пресс-службе прокуратуры по Республике Калмыкия поделились подробностями дела.

ВЫБРАЛ МЕСТО ПОТИШЕ

В Элисте 36-летний безработный мужчина решил сколотить состояние на, как ему показалось, бесхозных железнодорожных рельсах. Как рассказали в прокуратуре, он нашел во второй Северной промышленной зоне города место потише на станции «Восточная складская», где не останавливаются поезда, а куда лишь иногда заезжают маневровые локомотивы.

В ход шла ловкость рук и никакого мошенничества. Улучив время в начале мая прошлого года, он приходил со сварочным аппаратом и резал металл и оставлял на месте — никто же не увидит, и так изо дня в день целую неделю.

- По графику: с 9 до 19 часов каждый день как на работу ходил и резал, - рассказали в прокуратуре региона.

За это время он успел порезать и демонтировать 574 метра стрелочных переводов и195 метров рельсов, причем пострадали сразу два предприятия - 60 метров рельсов принадлежали РЖД и 135 — Дорожному ремонтно-строительному управлению.

Сварочным аппаратом житель Элисты срезал металла на 2,5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ УСПЕЛ ДАЛЕКО УЕХАТЬ

В последний день своей «охоты» он нанял два грузовика, чтобы вывезти все добро, которое позже будет оценено в 2,5 миллиона рублей. Машины с похищенным припарковались на ближайшей автостоянке. Но момент погрузки увидел сотрудник железной дороги, и обо всем вовремя узнали правоохранители — мужчину с двумя грузовиками металла тут же задержали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

- Прокуратура города Элисты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, - прокомментировали в ведомстве. - Подсудимый вину признал полностью, причиненный ущерб возместил частично.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — два года лишения свободы сроком в колонии общего режима.

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