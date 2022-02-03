Похитители рельс не довезли добычу и попали под следствие в Ростовской области

Часть украденного бандиты успели сдать на металлолом. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В Ростовской области поймали троих мужчин, которые промышляли кражей железнодорожных рельс. Общая сумма ущерба составила более 73 тысяч рублей, рассказали в транспортной полиции.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о двух разных случаях. В первом - нарушителями оказались двое молодых людей 20 лет и 21 года из Новошахтинска. Воришек заметили на станции Шахтной. К этому моменту, в течение пяти дней, уже вывезли и сдали на металлолом 55 метров рельс. Подозреваемые нанесли ущерб в 64 тысячи рублей.

Во втором случае 25-летний житель Кулешовки украл на станции Батайск 4 отрезка рельс общей массой 426 кг. Сумма похищенного составила более 9 тысяч рублей.

- Возбудили уголовные дела статье «Кража». Если выину задержанных докажут, их могут оштрафовать или отправить в тюрьму, - добавили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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